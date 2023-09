Nazi applaudi : Le NPD demande la démission du président de la Chambre des communes

Le président de la Chambre des communes Anthony Rota a été appelé à démissionner par le NPD, lundi, après s’être excusé à nouveau d’avoir invité un ancien soldat nazi à la Chambre lors de la visite du président ukrainien vendredi dernier.

«C’était ma décision, et je m’en excuse profusément. Je ne peux pas vous dire à quel point c’est regrettable, et ce n’est peut-être pas assez pour certains d’entre vous, et pour cela, je m’excuse», a déclaré M. Rota, la gorge nouée.

L’invité en question, Yaroslav Hunka, qui a lutté au sein d’une unité SS en Ukraine lors de la Seconde Guerre mondiale, a été chaudement applaudi par l’ensemble des élus de la Chambre, incluant Justin Trudeau et les autres chefs de partis, en plus du président Volodymyr Zelensky.

Après un tourbillon sur les réseaux sociaux et des excuses dimanche, le président Rota a réitéré lundi que son intention était «de montrer que le conflit entre la Russie et l’Ukraine n’est pas nouveau, que les Ukrainiens et Ukrainiennes sont malheureusement victimes d’une agression étrangère depuis trop longtemps et que cette situation doit cesser».

Or, les excuses n’ont pas satisfait le néodémocrate Peter Julian, dont des membres de la famille ont perdu la vie lors de l’Holocauste.

«En fin de compte, il s'agit d'une erreur impardonnable qui jette le discrédit sur l'ensemble de la Chambre et, malheureusement, je pense qu'une confiance sacrée a été rompue», a-t-il dit d’un ton grave.

«C'est pour cette raison et pour le bien de l'institution de la Chambre des communes que, malheureusement, je ne pense pas que vous puissiez continuer à jouer ce rôle», a poursuivi M. Julian.

De leur côté, le conservateur Andrew Scheer et sa collègue Michelle Rempel Garner ont tenté de faire porter le blâme de ce «très grave incident» sur l’entièreté du caucus libéral.

La ministre Karina Gould, d’origine juive, a demandé à M. Rota de clarifier que l’erreur était entièrement la sienne, en demandant à ses vis-à-vis conservateurs de ne pas «politiser» le nouveau scandale.

De son côté, le leader parlementaire du Bloc québécois, Alain Therrien, a indiqué avec douleur qu’il laissait le président Rota choisir la marche à suivre. «J’en appelle à votre conscience», a-t-il lancé.