Le service de navettes fluviales prolongé jusqu’en novembre

Le service de navettes fluviales entre le Vieux-Port de Montréal et Boucherville ainsi qu'entre le Vieux-Port, Varennes et Pointe-aux-Trembles sera prolongé jusqu'au 12 novembre.

C’est ce qu’ont annoncé lundi la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

«Le service des navettes fluviales est un franc succès cette année alors que l'achalandage a franchi le cap des 340 000 passages en date du 3 septembre dernier. En 2022, 256 000 déplacements avaient été effectués», a-t-il été indiqué par communiqué.

Soulignons également que la navette fluviale entre Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive, dans l'est de Montréal, est aussi offerte gratuitement jusqu'au 12 novembre. Cette liaison constitue une mesure d'atténuation au chantier de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Les départs réguliers des navettes sont normalement offerts du mois de mai à début octobre.

«La navette fluviale est l'une des options originales et durables offertes aux citoyens pour éviter la congestion routière entre la Rive-Sud et Montréal. La prolongation du service sur ces deux lignes vers le Vieux-Port de Montréal est une excellente nouvelle, d'autant plus que la hausse de l'achalandage en 2023 prouve que le service répond à un besoin réel», a déclaré Mme Guilbault.