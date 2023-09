Les Fermes Burnbrae : fiers partenaires des producteurs d’oeufs québécois

En plus d’être propriétaire et d’exploiter ses fermes agricoles depuis plus de 80 ans, Les Fermes Burnbrae, une entreprise familiale de sixième génération, œuvre de pair avec les agriculteurs du Québec afin d’offrir des oeufs locaux abordables, de qualité et produits de façon responsable.

L’histoire commence en 1891, à Lyn en Ontario, alors que Joseph et Jeanne Hudson y établissent leur ferme nommée Burnbrae. Exploitant au départ une ferme laitière, le clan Hudson prend un virage avicole dans les années 1940, puis, en 1974, la famille établit une ferme au Québec et commence à travailler de concert avec des producteurs d’oeufs locaux.

Aujourd’hui, près de 50 ans plus tard, l'entreprise Les Fermes Burnbrae est toujours dirigée et exploitée par la famille Hudson. Elle emploie plus de 400 personnes au Québec et collabore avec une cinquantaine de producteurs d’oeufs d’ici. Cette alliance permet une chaîne d’approvisionnement locale – de la ferme à la table – et la production d’oeufs, et de produits à base d’oeufs frais, de haute qualité.

En plus de proposer aux consommateurs soucieux de leur alimentation une large sélection d’oeufs en coquille, comme les oeufs Naturoeuf Oméga-3 et Naturoeuf Oméga Biologiques, Les Fermes Burnbrae a également élargi son offre en proposant des produits, tels que les EGG Bites!, des quiches sans croûte en bouchées, et les OEUFS cuits au four, des quiches sans croûte; Que des blancs d’oeufs, des blancs d’oeufs pasteurisés purs à 100 %, et les OEUFSpresto!, des oeufs durs, pelés et prêts à manger.

Pour un environnement durable

Le principe de développement durable pour les générations futures est au centre du modèle d’affaires et des valeurs de la famille Hudson. Il est primordial pour elle de maintenir sa croissance tout en réduisant l’impact environnemental de ses exploitations avicoles et de ses installations de transformation. Avec ses partenaires québécois, elle voit au quotidien au bien-être des poules, à l’utilisation efficace de ses ressources et à la préservation et l’enrichissement des espaces naturels.

Par exemple, en février 2017, les Fermes Burnbrae a signé une importante entente avec la Ville de Saint-Hyacinthe pour rediriger quelque 100 000 tonnes de résidus organiques provenant de leur site d’Upton au Québec à l’usine de biométhanisation de la Ville. Récemment, l’entreprise s’est engagée à planter des arbres à Vaudreuil- Dorion au cours des deux prochaines années. Elle a également annoncé son engagement à atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Un véritable esprit communautaire

Le lien des Fermes Burnbrae avec le Québec en est aussi un de soutien à la communauté. Redonner au suivant fait partie des valeurs et de la culture de l’organisation, autant pour la famille que pour l’entreprise, et ce, depuis ses débuts. Les Fermes Burnbrae croit fermement en l’importance d’impliquer et de soutenir des partenaires locaux pour créer des communautés fortes.

Par l’intermédiaire de la Fondation Fermes Burnbrae, elle a fait en 2021 un don de 100 000 $ (10 000 $ sur plus de 10 ans) pour la construction et l’entretien d’un parc communautaire et d’une aire de baignade à Upton. En 2022, Les Fermes Burnbrae a aussi donné près de 500 000 oeufs à des organismes québécois, tels que Moisson Montréal et La Tablée des Chefs.

La ferme laitière d’origine, achetée par Joseph et Jeanne Hudson, est maintenant la plus grande entreprise familiale de production d’oeufs au Canada. Aujourd’hui, leurs arrière-petits-enfants continuent d’honorer les valeurs de leur ancêtre en donnant le meilleur d’eux-mêmes aux consommateurs et aux producteurs d’oeufs du Québec.