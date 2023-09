L'infirmière anglaise tueuse de bébés va être rejugée pour une tentative de meurtre

L'infirmière anglaise Lucy Letby, condamnée en août à la prison à vie pour avoir tué sept nouveau-nés, va être à rejugée pour tentative de meurtre d'une autre petite fille, a annoncé lundi la justice britannique.

L'infirmière de 33 ans a été reconnue coupable mi-août par le tribunal de Manchester (nord) du meurtre de sept nouveau-nés prématurés et de six tentatives de meurtre dans l'hôpital où elle travaillait, en 2015 et 2016, ce qui fait d'elle la pire tueuse d'enfants de l'histoire moderne du Royaume-Uni.

Lucy Letby, qui a clamé son innocence tout au long des dix mois de procès, a été condamnée à la perpétuité incompressible, une peine très rare dans le droit anglais.

Mais le jury n'était pas parvenu à un verdict sur six autres tentatives de meurtre.

Lundi, le parquet a annoncé un nouveau procès pour une de ces tentatives de meurtre, contre une petite fille en février 2016. Ce procès devrait démarrer le 10 juin 2024 et durer 2 à 3 semaines.

Le procureur Jonathan Storer a expliqué que cette décision sur d'éventuels nouveaux procès avait été «extrêmement complexe et difficile à prendre».

«Nous avons rencontré toutes les familles concernées par ces décisions afin de leur expliquer comment nous y sommes parvenus», a-t-il ajouté.

Le procès n'a pas permis d'éclaircir les motivations de l'infirmière.

Lucy Letby travaillait dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Countess of Chester, dans le nord-ouest de l'Angleterre.

Les meurtres ont eu lieu entre juin 2015 et juin 2016. Elle a notamment injecté de l'air par intraveineuse aux nouveau-nés prématurés, utilisé leurs sondes naso-gastriques pour envoyer de l'air ou une surdose de lait dans leur estomac.

Lucy Letby attaquait les bébés après le départ de leurs parents, quand l'infirmière responsable s'éloignait, ou la nuit quand elle était seule. Elle se joignait ensuite parfois aux efforts collectifs pour sauver les nouveau-nés, assistait même les parents désespérés.

Transférée en juin 2016 dans un service administratif, arrêtée une première fois en 2018, puis en 2019, Lucy Letby avait été incarcérée en novembre 2020.