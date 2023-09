Manifestations genrées, droit à l’éducation oublié

Nos enfants et nos adolescents se rendent tous les jours à l’école. Que se déroule-t-il entre les murs de l’établissement fréquenté par ceux-ci ?

J’imagine que la réponse varie selon votre rôle.

Chacun des acteurs sur le terrain aura ses histoires à raconter. Élèves, enseignants, directeurs, psychologues, secrétaires, surveillants d’élèves, TES ou psychoéducateurs pourraient vous jaser pendant des heures de leur vécu. De leur école. De leur vision.

Et pour tous les autres à l’extérieur des murs de l’école ?

Impossible pour eux de savoir exactement ce qu’est la vie dans une école. Impossible d’avoir une vue d’ensemble de cet écosystème complexe.

Ce que les anglophones appellent the big picture.

On pense, on suppose, on raconte... sans jamais savoir vraiment de quoi on parle.

Ce que les francophones appellent « jouer au gérant d’estrade ».

Monde parallèle

J’ai vu les scènes de confrontations à Montréal en marge du rassemblement opposé à la « promotion de l'idéologie de genre dans les écoles ».

Nous sommes incapables de faire la promotion de la réussite, de la persévérance et de la culture de l’effort. Vous croyez vraiment qu’on va réussir à évangéliser les jeunes sur le genre ?

Certains ont même utilisé le mot « endoctrinement ».

Si j’étais le gourou d’une secte étudiante, il y a longtemps que je leur aurais lessivé le cerveau avec les règles de politesse et l’utilisation adéquate d’un cellulaire.

Sachant que la mission fondamentale de l’école consiste à amener les enfants à devenir des adultes autonomes ainsi que des citoyens actifs et responsables, l’endoctrinement risque de se faire à la maison. Pas à l’école.

Droit à l’éducation

En passant, à l’intérieur de nos murs, personne – comme dans ZÉRO – ne s’intéresse à votre débat dans la rue. Personne n’en parle.

On s’occupe de gérer le 0,3 % de nos élèves qui cherchent les bonnes toilettes. Pour ceux qui ont des problèmes de numératie, c’est environ cinq élèves dans une polyvalente de 1500.

Pendant que la foule s’obstine à savoir si nous devons écrire « toilette brisée » ou « toilette brisé » (c’est difficile, le français, dans un monde non genré), nous, dans l’école, on hausse les épaules en poussant un long soupir. La semaine dernière, on apprenait qu’il manque encore 934 enseignants dans nos classes. On apprenait également que ce sont 1500 profs au primaire et au secondaire qui n’avaient aucun diplôme universitaire en 2022-2023.

Bref, des milliers d’élèves ne reçoivent pas l’éducation à laquelle ils ont droit.

Je laisse ici une suggestion aux manifestants qui semblent avoir du temps libre pour défendre les droits des enfants : ça ne vous tente pas de déchirer votre chemise et de hurler votre indignation pour ce véritable drame ? Jean Béliveau, ex-capitaine des Canadiens de Montréal, a un message pour vous :

Un gagnant sait pour quelle raison il se bat et quand céder à un compromis.

Un perdant cède à un compromis quand il ne faut pas le faire et se bat pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine.