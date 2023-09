Matthew McConaughey: 10 ans de mariage avec Camila Alves!

Matthew McConaughey a célébré 10 ans de mariage avec Camila Alves.

Dans une interview pour Entertainment Tonight Canada, la vedette d'Interstellar s'est montrée philosophe sur son mariage de 10 ans avec la mannequin brésilienne.

« Je pense que le défi, à mesure que nous progressons dans nos relations, est de réaliser et d'accepter qu'individuellement, nous changeons toujours, a-t-il déclaré. Nous sommes essentiellement ce que nous sommes, mais individuellement, certaines choses deviennent... personnelles, notre liste de priorités change, notre liste de valeurs change. Nous voulons essayer de nouvelles choses. »

Il a poursuivi : « Ou peut-être que nous voulons faire quelque chose qu'on faisait avant deux fois plus souvent. Et parfois, vous vous dites... nous devons mesurer, est-ce que ce changement chez mon partenaire est quelque chose qui est, selon moi, essentiellement lui et je dois m'adapter, ou est-ce quelque chose où je dis : “Ce n'est pas lui, ce n'est pas une bonne voie à suivre.” Dois-je intervenir et dire : “S'il te plaît, ne fais pas ça” ? »

Matthew McConaughey et Camila Alves se sont rencontrés dans un club de Los Angeles en 2006 et se sont fiancés en décembre 2011. Ils se sont mariés lors d'une célébration de trois jours à Austin, au Texas, en juin 2012.

« La raison pour laquelle nous nous aimons répond peut-être à la même chose. Mais nous ne sommes plus les mêmes personnes 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, nous avons des intérêts différents, nous évoluons, a ajouté l'acteur de 53 ans. Et je pense qu'il faut faire preuve d'indulgence les uns envers les autres et dire : “Je comprends que tu évolues, tu changes, mais est-ce notre limite morale ?” »

Il a conclu : « Je pense que c'est toujours une bonne question en tant que parents et en tant que couple, de demander : “Même si nous changeons, notre ligne de conduite morale est-elle là où elle était lorsque nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre et ce pour quoi nous avons fondé une famille ?” »