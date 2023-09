NFL: voici tout ce dont vous devez savoir sur la relation entre Taylor Swift et Travis Kelce

Ce ne sont pas les performances sur le terrain qui ont fait le plus jaser au cours du dernier week-end de la NFL, mais plutôt la présence de la chanteuse Taylor Swift au match des Chiefs à Kansas City.

• À lire aussi: Pour un souper avec Travis Kelce: Taylor Swift paie les factures de tous les clients

• À lire aussi: Taylor Swift en couple avec Travis Kelce?

• À lire aussi: Taylor Swift, «le plus gros attrapé» de Travis Kelce

La possible relation amoureuse entre la vedette internationale et l’ailier rapproché Travis Kelce a fait couler beaucoup d’entre depuis quelques semaines et disons que dimanche, les deux personnalités n’ont rien fait pour faire taire les rumeurs.

Swift n’a pas seulement assisté à la victoire des Chiefs, mais elle l’a fait dans une loge en compagnie notamment de la mère de Kelce, Donna. Vêtue de rouge et de blanc, portant même un manteau à l’effigie des champions du dernier Super Bowl, la gagnante de 12 trophées Grammy ne s’est pas gênée pour encourager la formation de Kansas City.

Disons que l’artiste de 33 ans a eu plusieurs occasions de célébrer puisque les Chiefs ont écrasé les Bears de Chicago 41 à 10. Quand Kelce a capté une passe de touché, celle qui sera en spectacle à Toronto en novembre 2024 a explosé de joie.

Les premières images des deux stars

Le sportif de 33 ans n’a pas parlé aux médias après la rencontre, mais il a été filmé quittant le Arrowhead Stadium aux côtés de Swift.

Ces premières images des deux vedettes ont été relayées par le compte X (anciennement Twitter) de la NFL, qui a aussi changé sa photo principale sur le réseau social pour montrer la chanteuse au match des Chiefs.

Semblant à l’aise, Swift en a même profité pour lancer un «comment ça va» en regardant le caméraman. Le duo a ensuite pris la route à bord d’un cabriolet noir conduit par Kelce.

Swift met de la pression sur Mahomes

En entrevue au réseau Fox sur le terrain, le quart-arrière Patrick Mahomes dû répondre à des questions concernant la célèbre invitée de son coéquipier, qui a plus de 100 millions d’auditeurs par mois sur la plateforme d’écoute numérique Spotify.

«J’ai entendu dire qu’elle était dans le stade. J’ai ressenti un peu de pression et je voulais lui donner le ballon. Il fait ses propres trucs et je n’avais qu’à lui faire la passe. Je pense qu’il voulait autant atteindre la zone des buts que je souhaitais, tout comme les Swifties [les fans de Taloy Swift]», a-t-il répondu, bon joueur.

«Je ne l’ai jamais rencontrée, mais si elle fréquente un jour Travis, j’imagine que j’aurai la chance de le faire», a ajouté plus tard en conférence de presse l’auteur de trois passes de touché, ajoutant que Swift semblait être une personne merveilleuse.

Les factures de tous les clients payés

La soirée de Swift et de Kelce se serait ensuite poursuivie dans un restaurant de Kansas City, d’après le site web Page Six.

Selon ce qu’une utilisatrice de TikTok a indiqué dans une vidéo, la chanteuse ou l’athlète aurait payé la facture de tous les gens présents dans l’établissement en leur demandant de quitter les lieux afin d’avoir le resto à eux seuls.

«Je viens de recevoir un appel d'un ami [du Missouri] et Taylor va dans un endroit, et elle vient de payer pour tout le monde dans le restaurant afin qu'ils partent, a raconté une admiratrice. Ils mangeaient quand la serveuse s’est approchée d’eux, elle a dit : “Voici le marché. Tout est payé, mais tu dois partir tout de suite”. C’est complètement fou.»

L’internaute a précisé que des coéquipiers de Kelce se seraient également rendus au restaurant avec les deux complices.

Son plus gros attrapé

Cette idylle présumée fait tellement réagir que même l’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre y a ajouté son grain de sel.

«Je dirais que Travis Kelce a effectué beaucoup d’attrapés au cours de sa carrière. Celui-ci est possiblement le plus gros», a déclaré Bill Belichick en parlant de Swift lors d’un entretien lundi avec la radio WEEI de Boston.

Un bracelet, une déception et un défi

Kelce avait raconté à son frère Jason durant leur balado New Heights qu’il avait été déçu de ne pas avoir eu la chance de rencontre Taylor Swift lorsque sa tournée Eras s’était arrêtée à Kansas City en juillet. Il aurait voulu lui remettre un bracelet d’amitié qu’il avait fabriqué et sur lequel son numéro était inscrit.

Puis en septembre lors du Pat McAfee Show, Travis avait lancé : «J'ai envoyé la balle dans son camp. Je lui ai dit : "Je vous ai vu faire vibrer la scène du Arrowhead. Vous devriez peut-être venir me voir faire vibrer le stade et on déterminera qui réussit le mieux". On verra ce qui se passera.»

Puis Jason Kelce, qui joue pour les Eagles de Philadelphie, n’a pas éteint le feu, au contraire, il l’a alimenté lors d’une entrevue radiophonique avec 94,1 WIP de Philadelphie.

«Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie amoureuse de Travis. Je le laisse gérer ça et je tente de ne pas m’en mêler. Mais bon, je crois qu’il va bien et que toute cette histoire est vraie à 100%.»

Taylor Swift et Travis Kelce n’ont pas précisé publiquement la nature de leur relation, laissant toute la place aux spéculations et aux potins.

▶ Pendant que Swift profite d’une pause de sa tournée mondiale, qu’elle reprendra le 9 novembre à Buenos Aires, en Argentine, Kelce se prépara à visiter les Jets de New York dimanche prochain.

-Avec l’Agence QMI et Cover Media