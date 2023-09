Patrik Laine a pris Adam Fantilli sous son aile

Adam Fantilli, le plus récent premier choix au repêchage des Blue Jackets de Columbus, peut déjà compter sur un grand frère en Patrik Laine, qui a décidé de le prendre sous son aile.

Le dernier cité connaît la réalité parfois stressante pour un jeune joueur qui a été sélectionné parmi les trois premiers d’un encan amateur. L’attaquant vedette des Jackets a lui-même connu le même destin que Fantilli, ayant été sélectionné au deuxième rang en 2016 par les Jets de Winnipeg.

«Dès qu'il a signé son contrat, j’ai voulu essayer de l’aider autant que possible, a déclaré Laine dans des propos relayés par le site web NHL.com. J’ai moi-même été sélectionné deuxième au total, et lui troisième, avec beaucoup d’attentes à seulement 18 ans. Ce n’est pas facile de jouer dans cette ligue à 18 ans. En plus de cela, les gens attendent de vous que vous fassiez beaucoup de grandes choses. Ce n'est pas facile.»

Après consultation avec sa copine, l’avant finlandais a décidé d’accueillir cet été son nouveau coéquipier chez lui.

«Lui et sa petite amie ont été phénoménaux en m’accueillant et en étant vraiment ouverts et accueillants, a confessé Fantilli. C’est ainsi que j’ai appris à le connaître assez bien.»

D’ailleurs, il paraîtrait même que Laine est un véritable as aux fourneaux.

«Sa cuisine est incroyable, je ne vais même pas mentir, a clamé le jeune joueur de 18 ans. C’est un magicien avec la friteuse à air. Il nous a préparé de très bons steaks dans la friteuse et son poulet était également très bon. Le riz instantané était également très bon.»

Laine et Fantilli semblent donc déjà avoir développé une belle chimie, et cela se ressent sur la patinoire. Les deux ont joué sur la même ligne, dimanche soir, lors du match hors-concours opposant les Blue Jackets aux Penguins de Pittsburgh.

Fantilli a récolté deux points, pendant que Laine a amassé une passe dans la victoire de 4 à 3 de leur formation.