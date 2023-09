Pour l’honneur de notre langue

J’ai beaucoup de plaisir à lire vos articles dans Le Journal de Québec. Tout spécialement ce samedi où le sujet concernait notre belle langue française que j’essaie personnellement de veiller à toujours bien écrire. À cet égard, j’aurais une suggestion à vous faire, tout en sachant à quel point le sujet est délicat à aborder.

Il s’agit de la langue parlée dans les émissions et les séries télévisées, en particulier les émissions québécoises. Étant donné le fait qu’au début de celles-ci on fait souvent la mention suivante « Le langage contenu dans cette émission risque de ne pas convenir à tout le monde... » En lieu et place de ces avertissements qui nous sont donnés à intervalles réguliers, pourquoi les auteurs-compositeurs et metteurs en scène ne font-ils pas plutôt attention au langage qu’ils utilisent pour l’épurer ? Comme autrefois on utilisait des formulations ou des patois qui ne choquaient personne, pourquoi ne pas y revenir ?

Alain R, un lecteur assidu de Québec

La langue est vivante et évolutive. On ne parle plus aujourd’hui comme il y a vingt ou quarante ans. Et c’est normal. Les auteurs qui écrivent pour la télé sont des témoins de leur époque, et le langage qu’ils utilisent reflète celui de la société. C’est donc le rôle de la société elle-même qui, par l’éducation donnée à la maison et dans les écoles, doit être à la source de cette amélioration de notre langue parlée.