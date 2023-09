Prévenez et ciblez les signes du vieillissement de la peau grâce au pro-rétinol

Vous souhaitez vous attaquer aux signes visibles de l’âge et au teint terne, en plus de stimuler la régénération de votre peau ? Le pro-rétinol, un dérivé plus doux, mais tout aussi efficace du rétinol, est l’allié anti-âge de prédilection !

Alors que la crème Blue Pro-Rétinol Multi-Correction de Biotherm célèbre son premier anniversaire, la crème Blue Pro-Rétinol pour les yeux vient s’ajouter à la gamme afin de relever le niveau de performance de votre routine de soins pour le visage.

Découvrez tous les bienfaits du pro-rétinol et comment adopter cette innovation beauté pour prévenir et cibler les signes visibles de l’âge.

Une formule conçue pour tous les types de peau

Idéal autant pour les nouvelles utilisatrices de rétinol que pour celles plus habituées, le pro-rétinol procure une efficacité cliniquement prouvée et visible pour corriger les rides et uniformiser le teint.

Bonne nouvelle : cet ingrédient multi-correcteur peut être utilisé jour et nuit, même sur les peaux sensibles, de façon sécuritaire. Aucune période d’adaptation n’est requise et ces produits peuvent être utilisés quotidiennement dès la première utilisation.

Des ingrédients combinés pour une efficacité renforcée

En plus de miser sur la force du pro-rétinol pour accélérer la régénération des cellules de la peau, les deux soins de la gamme Blue Pro-Rétinol de Biotherm combinent des ingrédients actifs qui permettent de renforcer ses bienfaits anti-âge.

Ainsi, la niacinamide, présente dans la crème pour le visage, aura pour effet de protéger et d’apaiser la peau tandis que les peptides et la caféine, formulés dans la crème pour les yeux, permettront de raffermir et d'illuminer le contour de l’œil dès la première semaine d’utilisation.

C’est sans oublier le pouvoir du Life Plankton, l’ingrédient breveté de Biotherm, qui amplifie l’efficacité du pro-rétinol, tout en offrant à votre peau une bonne dose d’hydratation.

Une routine en deux étapes

Étape 1 : matin et soir, appliquez la nouvelle crème Blue Pro-Rétinol pour les yeux de Biotherm, testée et approuvée par des ophtalmologistes, pour réduire l’apparence des cernes, hydrater le contour de l’œil, cibler les rides et les raffermir, en plus d’illuminer votre regard. Sa texture baume fondant glisse sur la peau pour une absorption tout en douceur.

Étape 2 : hydratez la peau de votre visage et de votre cou avec la crème Blue Pro-Rétinol Multi-Correction de Biotherm pour lisser visiblement les rides, réduire l’apparence des taches brunes et offrir une touche d’éclat à votre peau.

Comme à l’habitude, n’oubliez pas de compléter votre routine de soins en appliquant un écran solaire à large spectre pour protéger votre peau des rayons UVA/UVB lorsque vous sortez. La crème solaire pour le visage FPS 50+ de Biotherm est l’allié idéal du pro-rétinol !

Disponibles en pharmacie et sur le site Web de Biotherm, la crème pour le visage Blue Pro-Rétinol Multi-Correction et la nouvelle crème Blue Pro-Rétinol pour les yeux combinent le pouvoir du pro-rétinol, un dérivé du rétinol qui procure des résultats visibles sans inconfort, pour prévenir et cibler les rides et améliorer l’éclat de la peau.