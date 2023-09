Séries éliminatoires : voici comment les Jays peuvent y accéder

À moins d’un revirement de situation, les Blue Jays de Toronto participeront aux séries éliminatoires du baseball majeur encore une fois cette année. En fait, ils pourraient s’y qualifier dès mercredi.

Plusieurs conditions seront nécessaires afin que ce scénario se produise, mais les Jays se trouvent dans le siège du conducteur. Selon le site Baseball Reference, Toronto (87-69) a 97,9 % de chances de se qualifier comme équipe repêchée dans la Ligue américaine.

La qualification de l’équipe de la Ville Reine pourrait être assurée si elle gagne ses deux prochains matchs face aux Yankees de New York et qu’un balayage survient dans la série entre les Astros de Houston (85-71) et les Mariners de Seattle (84-71). Celle-ci commencera lundi soir.

Les Jays obtiendront un billet pour le calendrier éliminatoire garanti s’ils terminent leur saison avec trois victoires et trois revers face aux Yankees de New York et aux Rays de Tampa Bay. Ils ont d’ailleurs remporté leurs deux plus récentes séries face à ces rivaux de la section Est.

«C’était un super voyage, a indiqué au site MLB.com le gérant John Schneider, après la victoire de dimanche. Après le balayage [des Red Sox de Boston] à la maison, [nous affrontions] deux coriaces rivaux de section. Les gars ont tout donné. [...] J’aime la façon dont ils se comportent, de l’attaque à la défense en passant par les lanceurs.»

L’an dernier, Toronto avait terminé la saison régulière avec un dossier de 92-70 bon pour la deuxième place de sa section. Les Mariners les avaient toutefois battus deux fois de suite durant leur série de barrage.

Les Blue Jays accueilleront les Bombardiers du Bronx au Rogers Centre à partir de mardi.