Sommes-nous une simple colonie de Hollywood?

À Toronto comme à Vancouver, l’accord des « majors » de l’audiovisuel avec les auteurs américains a été accueilli avec enthousiasme.

Presque autant qu’à Hollywood où les membres de la Writers Guild of America faisaient le trottoir depuis le 14 juillet en quête de meilleurs cachets et, surtout, à la recherche d’une garantie qu’ils ne seraient pas à terme remplacés par l’intelligence artificielle. Il ne reste plus qu’à régler la grève des acteurs et des actrices, qui dure depuis le 14 juillet, pour que les réjouissances soient complètes aux États-Unis comme au Canada.

Les deux grèves hollywoodiennes ont fait pour quelques jours le bonheur du cinéma québécois au Festival international du film de Toronto. Solo a remporté le trophée du meilleur film canadien et, faute de films et de vedettes américaines, le TIFF a fait au film de Sophie Dupuis et aux plus récents films québécois une place de choix. Mais pauvre TIFF, il n’a jamais occupé si peu de place dans les médias anglophones !

Les quotidiens de Toronto ont surtout monté en épingle la visite des quelques vedettes américaines qui ont foulé un tapis rouge qui n’a fait courir personne. Dans les médias du ROC, même le cinéma anglophone est depuis toujours une quantité négligeable. Si le cinéma québécois y a quelque résonnance, c’est uniquement grâce à la réputation qu’ont acquise à Hollywood des réalisateurs comme Denis Villeneuve et Jean-Marc Vallée... pour leurs films américains évidemment !

UNE INDUSTRIE TRÈS PARTICULIÈRE

En principe, une grève qui survient aux États-Unis ne devrait pas tellement nous perturber, mais c’est loin d’être le cas lorsqu’il s’agit de notre industrie audiovisuelle. À Toronto et à Vancouver, la grève des auteurs et des acteurs américains a littéralement semé la désolation. Désespérés d’être sans travail depuis des mois, quelques centaines d’artisans et de techniciens anglophones ont quitté le métier pour de bon.

Selon les statistiques, 240 760 Canadiens travaillaient, l’an dernier, dans l’audiovisuel, mais de ce nombre, plus de la moitié, soit 141 140, travaillaient à la production de films et de séries américaines. Ce que les statistiques ne disent pas non plus, c’est qu’un grand nombre de ces travailleurs sont des pigistes qui vivent au jour le jour et qui restent parfois de longues semaines sans travail.

HOLLYWOOD OF THE NORTH !

Grâce à de généreux crédits d’impôt et en raison de la valeur moindre du dollar canadien par rapport au dollar US, Vancouver et Toronto sont devenus de véritables « Hollywood of the North ». C’est d’ailleurs par cette appellation qu’elles considèrent comme flatteuse que les deux villes font leur promotion auprès des producteurs américains. Même si c’est à un moindre degré, Montréal souffre aussi de ces deux grèves. Des studios comme Mel et Grandé sont presque déserts et nos fameuses sociétés d’effets spéciaux s’inquiètent de leur avenir, car elles ne sauraient survivre sans les contrats américains.

Malgré les centaines de millions que consacrent nos gouvernements au cinéma et à la télévision sous forme de crédits d’impôt, malgré les centaines de millions du Fonds des médias, de Téléfilm et des organismes provinciaux comme la SODEC, notre industrie audiovisuelle reste fragile et tributaire de Hollywood. C’est une situation, hélas !, dont la majorité se flatte plutôt que de s’en inquiéter.