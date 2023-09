Son ex-conjoint aurait contourné le système de bracelet antirapprochement: une victime garde confiance en cette nouvelle mesure de protection

Une femme de la Montérégie, dont l’ex-conjoint aurait réussi à entrer chez elle sans déclencher une alerte même s’il portait un bracelet antirapprochement, exhorte les autres victimes de violence conjugale à garder confiance en cette nouvelle mesure de protection.

« C’est un programme extraordinaire, qui devrait être encouragé », assure Emilie*. La dame de 32 ans a demandé d'être identifiée par un prénom d'emprunt.

« Il était temps qu’on l’ait, au Québec, poursuit-elle. La dernière chose que je voudrais, c’est que ma mauvaise expérience décourage d’autres femmes à l’utiliser. »

Avant le 21 juillet dernier, Emilie ne se serait pourtant jamais doutée qu’elle aurait un jour besoin de faire appel au programme de protection de bracelet antirapprochement.

Or, ce jour-là, son conjoint, rencontré il y a un peu plus d’un an, sur un réseau de rencontres, aurait été méconnaissable après avoir consommé des drogues.

Dans sa chambre

« Il est devenu très agressif », confie-t-elle, en grillant nerveusement une cigarette, près d’un petit café, où elle a accepté de rencontrer Le Journal.

Emilie aurait alors tenté de mettre Bobi Pollak à la porte. La situation a dégénéré au point où des patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont dû intervenir.

Bien qu’il ait signé une interdiction de s’approcher d’elle, l’homme de 34 ans serait revenu chez sa victime, notamment le 15 août, où on son passage a mené à des accusations de voie de fait, d’harcèlement et de bris de conditions.

Et Pollak s’est vu imposer le port d'un bracelet de type « BAR » à une cheville.

Il aurait pourtant trouvé une façon de s’introduire à nouveau chez Emilie, moins de trois semaines plus tard, et ce, sans que les autorités ne soient averties.

« J’étais dans mon salon. Je buvais mon café. J’ai entendu du bruit dans ma chambre. Quand je suis allée vérifier, il est apparu devant moi », se remémore Emilie, avec effroi.

« J’ai couru pour ma vie. J’ai lâché un cri que je ne me savais même pas capable de faire. Une chance que j’ai de bons voisins », lance-t-elle, en relatant cette matinée du 10 septembre dernier.

Seul évènement

Cette fois, Pollak a été retracé et accusé d’entrée par effraction. Il est depuis détenu et doit revenir au tribunal vendredi.

La poursuite s’objectera à sa remise en liberté, nous a déjà confirmé Me Laurence Sicotte, procureure au dossier.

Vendredi soir dernier, le ministère de la Sécurité publique a admis qu’il y avait une enquête en cours concernant cette affaire, après avoir été questionné par Le Journal.

« La situation a immédiatement fait l’objet d’analyses et des actions ont rapidement été posées pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise », a répondu sa porte-parole Louise Quintin.

Selon le ministère, il s’agit de la seule faille de la sorte à survenir au Québec depuis le déploiement du programme, en mai 2022.

« Malgré cet événement déplorable, le ministère de la Sécurité publique demeure convaincu que le bracelet est efficace et constitue un filet de sécurité supplémentaire pour la protection des victimes de violence conjugale », indique Mme Quintin.

Pour sa part, Emilie soupçonne fortement son ex d’avoir réussi à trafiquer le bracelet.

« J’ai été le numéro malchanceux. Mais ç’aurait pu être bien pire », laisse tomber celle qui n’en veut en rien aux responsables du programme en cours d'implantation.

« Je leur ai dit de ne pas abandonner. En général, ça fonctionne », renchérit-elle, en précisant que jusque-là le bracelet lui avait permis de retrouver une certaine paix d’esprit. « J’avais enfin recommencé à dormir, à ouvrir mes fenêtres », raconte-t-elle.

Protéger les autres

« J’ai peur qu’il m’attaque encore. Que la prochaine fois soit la dernière. Il faut trouver une façon de me protéger. Il doit obtenir de l’aide. Il faut s’assurer que ça n’arrive pas à une autre femme », déplore Emilie, qui ignorait d'ailleurs que Pollak avait des antécédents en semblable matière.

Pollak a en effet été condamné à 6 mois de prison et 3 ans de probation pour des gestes de violence en contexte conjugal, en mai 2020, à Montréal.

*Nom fictif

Qu’est-ce que le bracelet « BAR » ?

-Technologie composée de deux dispositifs reliés, soit un bracelet porté à la cheville par la personne contrevenante, et un cellulaire remis à la victime

-Peut être imposé par un juge, la Commission québécoise des libérations conditionnelles ou la direction d'une prison

-En date de vendredi dernier, 178 BAR ont été imposés au Québec

-Entre le 1er avril et le 31 juillet dernier, la centrale de surveillance est intervenue à 155 reprises après avoir été alertée

-De ce nombre, sept rapprochements ont donné suite à une intervention policière

Source : ministère de la Sécurité publique