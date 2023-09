Taylor Swift en couple avec Travis Kelce?

Taylor Swift a alimenté les rumeurs de romance avec Travis Kelce en assistant au match NFL de celui-ci, dimanche.

L'interprète d'Anti-Hero a été filmée en train d'applaudir bruyamment alors qu'elle regardait l'équipe du sportif, les Chiefs de Kansas City, affronter les Bears de Chicago au stade Arrowhead. Elle semblait complètement absorbée par le match alors qu'elle était assise à côté de la mère de Travis Kelce, Donna, dans l'une des loges VIP du stade.

La star de 33 ans s'est révélée être une fidèle fan des Chiefs en portant une veste rouge et blanche et un haut blanc. Elle a également assorti les couleurs de l’équipe en portant son rouge à lèvres rouge vif emblématique.

Les rumeurs de relation entre la chanteuse américaine et la star de la NFL ont émergé lorsque ce dernier a assisté à son concert Eras Tour au stade des Chiefs. Il a avoué qu'il avait été tellement impressionné par sa prestation qu'il avait demandé à la rencontrer dans les coulisses après le concert et a essayé de lui donner son numéro de téléphone.

« Elle ne rencontre personne, ou du moins, elle ne voulait pas me rencontrer, alors j’ai pris ça personnellement. Mais c'était un spectacle incroyable. Kansas City a assuré », a-t-il révélé dans un épisode de son podcast New Heights, en juillet. « Tout le monde était habillé en rose et violet, ils étaient fou d'elle. »

Travis Kelce a alimenté la rumeur lorsqu'il a admis qu'il l'avait invitée à regarder un match des Chiefs à domicile. « C'est hilarant à quel point ça a suscité de l'intérêt, a-t-il déclaré lors d'une apparition au Pat McAfee Show. J'ai envoyé la balle dans son camp. Je lui ai dit : "Je vous ai vu faire vibrer la scène à Arrowhead. Vous devriez peut-être me voir faire vibrer la scène à Arrowhead et voir laquelle vibre le plus". On verra ce qui se passera. »