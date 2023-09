Tim McGraw à Montréal en mai 2024

Tim McGraw ne boudera pas Montréal lors de sa tournée Standing Room Only! La star américaine de la musique country s'arrêtera au Centre Bell le 2 mai prochain.

C’est le 14 mars que Tim McGraw donnera le coup d’envoi de sa tournée Standing Room Only. Au programme? Un spectacle qu’on promet «hyper énergique»!

La tournée du chanteur de Live Like You Were Dying et Humble and Kind s'arrêtera notamment à Ottawa, Vancouver, Boston et Seattle.

Sorti le 25 août dernier, l’album Standing Room Only a reçu un accueil chaleureux. Il faut dire que Tim McGraw cumule les succès, devenu un incontournable de la scène country.

Le 23 août dernier, l’artiste a reçu le prix ACM Icon lors du 16e gala annuel des Academy of Country Music Honors. Depuis ses débuts dans les années 90, Tim McGraw a vendu plus de 90 millions de disques.

Les spectateurs pourront aussi voir l’auteure-compositrice-interprète Carly Pearce comme invitée spéciale lors de la tournée Standing Room Only.

Les billets seront en vente dès le vendredi 29 septembre à 10h.