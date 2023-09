Un homme de 35 ans porté disparu à La Prairie

La Régie intermunicipale de police Roussillon demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 35 ans, porté disparu depuis dimanche soir à La Prairie.

Sébastien Beauchamp, résident de Beloeil, a été vu pour la dernière fois le 24 septembre à La Prairie, vers 19 h.

Le trentenaire a quitté à bord d’un Subaru Impreza blanc 2010, immatriculé E32 SFJ.

Photo fournie par la police.

Il pourrait se trouver dans les régions de Beloeil, de Saint-Hyacinthe ou de Granby. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, a précisé la police.

Photo fournie par la police.

Au moment de sa disparition, il portait des jeans bleus et un chandail noir avec un capuchon et des inscriptions blanches dans le dos et sur les manches.

M. Beauchamp mesure 1,86 m (6 pi 1 po) et pèse 77 kg (170 lb). Il a les cheveux et les yeux bruns. Il parle français et a plusieurs tatouages.

Photo fournie par la police.

Toute information concernant sa disparition peut être signalée au 450 638-0911, poste 615, ou de façon anonyme au 450 638-0911, poste 777.