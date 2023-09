THÉRIAULT, Florence



C'est avec une grande peine que nous vous annonçons le décès de Florence Thériault à l'âge de 88 ans, le 20 septembre 2023, à l'Hôpital de Verdun.Épouse bien-aimée de feu Robert Olivier, elle laisse dans le deuil ses fils Martin et Bernard; sa belle-fille Maja; ses petits-enfants Simon et Valérie; son frère Camile, ses soeurs Madeleine, Monique et Gaétane.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 septembre de 13h30 à 14h30, à la2125, RUE NOTRE-DAME, LACHINE514-639-1511Les funérailles suivront à 14h30 dans la chapelle.