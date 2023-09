À Hollywood, les scénaristes peuvent reprendre le travail

Les dirigeants de la Writers Guild of America (WGA), le puissant syndicat des scénaristes, ont approuvé mardi soir le récent accord salarial conclu avec les studios et acté le retour au travail de leurs membres dès mercredi, après une grève qui a duré presque cinq mois et paralysé Hollywood.

Le conseil d'administration du syndicat «a voté unanimement pour recommander l'accord» salarial, a-t-il fait savoir sur X, anciennement Twitter. «La grève prend fin à 00H01», heure de Los Angeles, ce mercredi.

Concrètement, l'accord peut théoriquement encore être rejeté par les 11 500 scénaristes représentés par la WGA aux États-Unis: il doit faire l'objet d'un vote, qui aura lieu «entre le 2 et le 9 octobre», a annoncé le syndicat.

AFP

Mais la plupart des spécialistes de l'industrie pensent que cette ratification devrait être une formalité. En attendant que le processus soit complété, les plumes de l'industrie vont donc pouvoir reprendre le travail dès mercredi.

De nombreuses séries et films américains bloqués aux premiers stades d'écriture vont ainsi pouvoir être remis en chantier. Les talk-shows de fin de soirée, animés par des présentateurs qui ont besoin de scripts, devraient aussi revenir à l'antenne dans le courant du mois prochain.

En présentant l'accord conclu avec les studios dimanche, après cinq jours d'un nouveau round de négociations, la WGA avait assuré qu'il s'agissait d'un compromis «exceptionnel».

Il inclut selon elle des «gains significatifs» en matière de rémunérations ainsi que des mesures de protection pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle.

AFP

Mais même après l'ultime ratification des scénaristes, Hollywood sera encore loin d'un retour à la normale. Car les acteurs, représentés par le syndicat SAG-AFTRA, sont eux toujours en grève.

Une résolution de ce conflit social, qui dure depuis la mi-juillet, pourrait prendre encore des semaines. Car certaines des revendications du SAG-AFTRA vont plus loin que celles de la WGA.

Les négociations s'annoncent donc ardues. D'autant que les studios savent que ce qu'ils lâchent aux acteurs servira de mètre étalon pour les professions techniques de l'industrie, dont les conventions collectives doivent être renouvelées l'année prochaine.

Même après le retour des comédiens au travail, il faudra sûrement encore des mois pour réellement remettre tout le monde sur les plateaux et rattraper les retards accumulés par une myriade de productions hollywoodiennes.