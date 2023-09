Alex Belzile veut prouver qu’il appartient à la LNH

Cet été, Alex Belzile a apposé sa signature sur un très intéressant contrat de deux ans avec les Rangers de New York, et ce, avec la ferme intention de se tailler un poste dans la Ligue nationale de hockey (LNH) le plus rapidement possible.

Le nouveau pacte de l’ancien capitaine du Rocket de Laval est à un volet pour la saison 2024-2025, ce qui prouve la confiance des Blueshirts envers lui. À 32 ans, Belzile est un joueur qui a éclos tardivement, et il a prouvé sa valeur avec le Canadien de Montréal lors de ses rappels.

«De changer d’organisation après cinq années très agréables à Montréal, c’est un gros changement, mais je crois que c’est pour le mieux», a rappelé l’attaquant jamais repêché dans un point de presse, mardi.

L’ailier droit tente d’impressionner la direction et devra passer devant d’autres joueurs expérimentés comme Jonny Brodzinski, Riley Nash, Anton Blidh et Jake Leschyshyn ou encore de jeunes pousses comme Brennan Othmann.

«C’est plutôt amusant pour l’instant. D’arriver dans une nouvelle organisation, c’est assez excitant, a admis Belzile. Chaque camp d’entraînement, il faut essayer de prouver que vous êtes un joueur de la LNH. Je fais de mon mieux et je travaille fort.»

Les choses ne se sont pas passées tout à fait comme prévu au premier match préparatoire du Québécois avec les Rangers. Ceux-ci ont été vaincus 3 à 0 par les Bruins de Boston et Belzile n’a décoché qu’un lancer vers le filet adverse.

«Ces matchs préparatoires sont faits pour travailler sur les systèmes et les nouvelles choses que le personnel d’entraîneurs te demande de faire. Plus le camp d’entraînement avance, plus tu es à l’aise, et c’est ce à quoi je m’attends après mon premier match», a lancé le natif de Rivière-du-Loup.

En carrière dans le circuit Bettman, Belzile a amassé 15 points en 44 matchs. Avec tous les blessés du CH l’an dernier, il a eu une belle occasion de se faire valoir, disputant 31 rencontres et récoltant 14 points.