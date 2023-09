Alexandre Texier est prêt à reprendre le collier

L’attaquant Alexandre Texier va mieux et ça parait déjà sur la surface glacée.

Celui qui a décidé de quitter les Blue Jackets de Columbus en 2022-2023 pour être proche de sa famille après avoir affronté des problèmes personnels est de retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH) cette année.

Dimanche, lors d’un affrontement préparatoire contre les Penguins de Pittsburgh, le Français a touché la cible dès la quatrième minute de jeu.

«C’est une sensation formidable. Évidemment, je ne marque pas 50 buts par an, donc je l’apprécie chaque fois que je marque», a indiqué Texier après le match, lui dont les propos ont été rapportés par le site web de son organisation.

Le jeune homme de 24 ans a aussi discuté de son état d’esprit après avoir vaincu ses démons.

«Je pense que cela se voit sur mon visage, je souris, je m'amuse et je profite, a-t-il dit. J’ai été ici tout l’été et je suis arrivé tôt pour m'habituer aux joueurs, au personnel et à tout le monde. C'était super. Je me sens bien.»

«C'était énorme, a aussi affirmé Texier à propos de son retour en Europe l’an dernier. C'était ma décision, et maintenant je passe à autre chose. Mais j’ai beaucoup appris sur moi-même, sur mon corps et sur beaucoup de choses en dehors de la glace, et évidemment sur la glace aussi, car je suis encore jeune et j’ai besoin d’apprendre à nouveau. Mais oui, je pense que je suis prêt mentalement et physiquement. J'ai passé un très bon été. J’avance et je suis vraiment excité.»

En 2022-2023, Texier a porté les couleurs des Lions de Zurich, amassant 35 points en 46 matchs. Il a ajouté cinq points en neuf duels éliminatoires.

De bons mots de Vincent

Le nouvel entraîneur-chef des Blue Jackets, Pascal Vincent, semble très heureux de retrouver l’attaquant qui a été choisi en deuxième ronde (45e au total) du repêchage de 2017.

«Tex est avant tout une personne extraordinaire, a exprimé le pilote. C’est un grand joueur. J'ai l'impression qu'il nous a beaucoup manqué l'année dernière. Ce dont je me souviens de Tex, c'est que peu importe avec qui nous l'avons fait jouer, cette ligne était meilleure. Il rend ses coéquipiers meilleurs. Ce genre d’énergie nous a manqué, et il est ravi d’être ici. C’est bien de le retrouver.»

En 123 matchs en carrière avec les Blue Jackets, Texier a récolté 22 buts et 27 mentions d’aide pour 49 points.