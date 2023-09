Aliments du Québec nourrit les entrepreneurs d’ici

Les aliments produits et fabriqués au Québec passent à côté d’un important marché, celui des hôpitaux, des CHSLD et autres institutions du genre. Mais le milieu s’organise et les choses changent : des entrepreneurs locaux arrivent à tracer leur chemin jusque dans l’assiette des patients.

« C’est un tournant majeur pour nous », raconte Sonel Merjuste, cofondateur de Tempehine.

L’entreprise qu’il a lancée avec son amoureuse Jasmine Exael en 2019 vient de faire son entrée dans le menu cyclique des CIUSSS du Centre-Sud et de l’Ouest, à Montréal, ainsi qu’au CHUM et bientôt à l’hôpital Saint-Justine.

D’ici 18 mois, les produits de Tempehine seront mangés par 60 % des patients du Québec. Les ventes de l’entreprise vont bondir de près de 2 millions $ par année et vont pratiquement doubler d’un seul coup.

« C’est très difficile d’accéder à ce marché, mais une fois dedans, c’est très avantageux », dit l’entrepreneur.

Son entreprise fabrique du tempeh, un aliment riche en protéines préparé à partir de fèves de soya fermentées. À l’épicerie, Tempehine vend des cubes, des boulettes de burger et du tempeh haché.

À l’hôpital ou au CHSLD, son produit phare est une sauce tomate à base de tempeh.

L’avantage du marché institutionnel pour une PME agroalimentaire est évident. « On a le potentiel de tripler notre volume de vente », indique Gaëtan Salvi, directeur commercial chez Rebon.

Ce transformateur alimentaire de Lanaudière fabrique des craquelins de céréales maltées.

Son format collation de 45 grammes est déjà vendu dans les cafétérias de certains hôpitaux à Montréal, dont Saint-Justine. L’objectif est de faire apparaître son produit sur le plateau des patients.

Toute une mission

« C’est loin d’être évident d’y arriver, mais c’est loin d’être impossible », indique M. Salvi.

Pour ce faire, il peut compter, comme Tempehine, sur l’aide de l’organisme à but non lucratif Aliments du Québec et son programme « Aliments du Québec au menu ».

C’est l’équipe de Mathilde Laroche-Bougie, gestionnaire du programme, qui a permis à Rebon de rencontrer les acheteurs de Sainte-Justine, par exemple.

« Nous sommes présentement dans plus de 630 institutions au Québec et on vise le 700 pour bientôt », expose fièrement la gestionnaire. On parle ici d’hôpitaux, mais aussi de cégeps, d’universités, de cafétéria d’employés comme ceux de la SAQ.

Pour elle, manger local n’est pas une mince affaire. Son rôle est de créer un pont entre la cuisine de l’hôpital ou du CHSLD et les entrepreneurs locaux.

« Il s’agit de faire connaître les gens d’ici aux gens d’ici », résume Mathilde Laroche-Bougie.

Il reste beaucoup à faire, dit-elle, mais Aliments du Québec pourra continuer sa mission. Québec vient de renouveler son financement pour trois ans avec une enveloppe de 16 millions $. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, en a fait l’annonce lundi à Montréal.

Comme le dit Sonel Merjuste, de Tempehine, « on est sûr d’avoir un succès fou ».