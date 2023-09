Réassignation sexuelle des trans: aucun enfant québécois n’a subi de changement de sexe depuis trois ans

Aucun mineur québécois n’a subi une chirurgie de changement de sexe au Québec depuis au moins trois ans, montrent les données du gouvernement.

Le débat sur l’identité sexuelle et la place des jeunes trans fait rage partout au pays. Au début septembre, le Parti conservateur du Canada (PCC) a entériné une proposition pour interdire les transitions de genre chez les mineurs.

Au Québec, la chirurgie de réassignation sexuelle est en hausse constante chez les adultes depuis 2009 (voir autre texte plus bas). Or, aucun mineur québécois n’a subi une chirurgie génitale de changement de sexe depuis 2020 ni avant 2016, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Les données de 2016 à 2019 n'étaient pas disponibles au moment de publier.

« Sérieuse et irréversible »

« La chirurgie génitale est une intervention sérieuse et irréversible qui s’inscrit dans un long processus de suivi de la dysphorie du genre impliquant le patient d’âge mineur et sa famille », explique par courriel Marie-Claude Lacasse, porte-parole du MSSS.

Avant d’être opérés, les jeunes patients reçoivent un suivi multidisciplinaire complet durant plusieurs années. De 1 % à 3 % de la population s’identifie trans ou non-binaire, selon des données mondiales. Or, plusieurs études récentes montrent qu’ils présentent un plus grand taux de détresse psychologique.

Dans ce contexte, un mécanisme de « chirurgie d’exception » a été mis en place récemment au Québec.

« Le processus est très sélectif et vise à assurer une réussite de la chirurgie tout autant que le bien-être du patient, et ce, uniquement dans les cas où l’attente jusqu’à 16 ou 18 ans compromet de façon significative [son] bien-être », écrit Mme Lacasse.

Le MSSS précise qu’avant 18 ans, cette chirurgie comporte « de nombreux enjeux ».

Chirurgie plus difficile

« Le développement physique n’étant pas terminé, cela laisse moins de marge de manœuvre pour effectuer la chirurgie : la chirurgie devient plus difficile et le résultat final peut être moins satisfaisant. »

Aussi, les soins postopératoires exigent une grande discipline parfois difficile à obtenir auprès d’un jeune patient dont la maturité n’est pas à la hauteur, écrit le MSSS.

À noter que « moins de cinq » adolescents âgés de 15 à 16 ans ont subi une mastectomie (ablation des seins), depuis 2020, selon le MSSS.

Par ailleurs, les jeunes trans peuvent prendre des bloqueurs d’hormones et ensuite des hormones. Selon une étude canadienne réalisée en 2019 auprès de 1519 jeunes trans et non binaires, seulement 12 % avaient eu recours aux bloqueurs d’hormones.

« Ce n’est pas la majorité, souligne Annie Pullen Sansfaçon, professeure en travail social à l’Université de Montréal et spécialiste des interventions auprès des jeunes transgenres. Les jeunes qui vont chercher ces soins-là ont des besoins bien établis. [...] Ceux qui en ont vraiment besoin, ça a un impact extrêmement positif sur la santé mentale. »

Par ailleurs, cette dernière souligne que les jeunes mettent souvent plusieurs années avant d’obtenir de l’aide, et que retarder l’accès nuit à leur santé mentale.

Les réassignations sexuelles en forte croissance au Québec

Plus de 500 adultes québécois ont obtenu une réassignation sexuelle l’an dernier au Québec, une chirurgie en forte croissance depuis sa gratuité et qui a une valeur « inestimable » pour les personnes trans.

En 2022-2023, 503 patients ont subi une chirurgie de changement de sexe au Québec, montrent les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

De plus, 95 « anciens » patients sont passés à nouveau sous le bistouri pour subir une opération complémentaire. La facture totale a atteint 6,8 millions $.

CHIRURGIES DE RÉASSIGNATION SEXUELLE AU QUÉBEC

2022-2023 598 (503 nouveaux)

2021-2022 668 (532 nouveaux)

2020-2021 466 (381 nouveaux)

2019-2020 467 (393 nouveaux)

2018-2019 178 (155 nouveaux)

2017-2018 221 (162 nouveaux)

2016-2017 237 (178 nouveaux)

2015-2016 237 (128 nouveaux)

2014-2015 162 (98 nouveaux)

2013-2014 169 (149 nouveaux)

2012-2013 117 (108 nouveaux)

2011-2012 109 (102 nouveaux)

2010-2011 67 (60 nouveaux)

2009-2010 16 (16 nouveaux)

Source : MSSS

Comme un investissement

« Ces chirurgies-là font un bien-être inestimable et ça permet de passer à autre chose dans sa vie, assure Victoria Legault, directrice générale de l’organisme Aide aux trans du Québec (ATQ). Ça ouvre des portes, ces gens-là sont plus productifs et rapportent plus à la société. Je le vois vraiment comme un investissement. »

Courtoisie (ATQ)

La chirurgie de changement de sexe est couverte par la Régie d’assurance-maladie du Québec (RAMQ) depuis 2009. Tous les patients sont opérés dans une clinique spécialisée de Montréal (qu’on ne nomme pas par souci de sécurité).

Depuis 14 ans, le nombre de Québécois qui ont subi cette opération est en forte croissance. En 2009-2010, seulement 16 personnes y avaient eu recours.

Selon Mme Legault, l’attente pour accéder à la chirurgie est d’au moins un an, en plus du processus médical complexe à suivre.

« C’est un processus très rigoureux pour y avoir accès, ce n’est pas le free for all », assure-t-elle.

« Sous les projecteurs »

Par ailleurs, l’ATQ déplore le débat actuel entourant les trans au Québec.

« C’est spécial de se retrouver dans une médiatisation de notre existence. [...] Il y a des sujets tellement importants à l’heure actuelle. [...] On est sous les projecteurs alors que ce n’est pas ce qu’on souhaite », déplore Mme Legault.

« Des informations complètement erronées sont propagées », ajoute-t-elle.

À noter que l’hormonothérapie est aussi couverte par la RAMQ. Or, toutes les chirurgies esthétiques connexes (prothèses mammaires, rhinoplastie, laser) ne sont pas remboursées.

ÉTAPES À SUIVRE POUR SUBIR UNE RÉASSIGNATION SEXUELLE

La personne doit présenter un trouble d’identité de genre (dysphorie de genre)

Deux professionnels de la santé (psychiatre, psychologue, sexologue) doivent confirmer cet état et rédiger une lettre d’évaluation.

Le patient doit déposer sa demande avec ses deux lettres d’évaluation et deux autres lettres de recommandation : d’un endocrinologue et aussi d’un chirurgien plasticien.

Il doit aussi avoir réalisé un bilan de santé

Source : MSSS