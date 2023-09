Australie: action en justice pour rapatrier des femmes et enfants détenus en Syrie

Une organisation soutenant 20 enfants et 11 femmes australiens détenus dans des camps du nord-est de la Syrie a déposé mardi devant la justice australienne une plainte visant à obtenir leur rapatriement.

Ces femmes et enfants de jihadistes vivent dans les camps d'Al-Hol et d'Al-Roj contrôlés par les Kurdes, où la violence est endémique et les privations nombreuses. Ils y sont depuis la fin en 2019 du «califat», mis en place par le groupe jihadiste État islamique en Syrie.

L'organisation humanitaire Save the Children Australia (STCA) a ainsi déposé une plainte au nom de ces femmes et enfants, requérant leur rapatriement.

Mardi, le procès s'est ouvert devant la Haute Cour de Melbourne, près d'un an après que le gouvernement australien eut rapatrié quatre femmes et 13 enfants des camps d'Al-Roj et d'Al-Hol.

«La situation des personnes détenues restantes est dure et urgente», a déclaré Peter Morrissey, avocat de l'organisation australienne qui agit en leur nom. Cette dernière «représente des femmes et des enfants accusés d'aucun crime, détenus dans des conditions pitoyables et épouvantables», a-t-il plaidé devant la cour.

«Leur détention dans les camps dure depuis plusieurs années», a souligné Me Morrissey.

La question des rapatriements est politiquement controversée en Australie, où le parti d'opposition conservateur a invoqué à plusieurs reprises des raisons de sécurité nationale pour s'y opposer.

«Malgré d'innombrables occasions de rapatrier ces familles, le gouvernement australien a finalement manqué à son devoir de ramener tous ses citoyens en sécurité», a fustigé Mat Tinkler, directeur général de l'organisation.

Il a appelé de ses vœux un changement politique, disant «espérer que ces enfants et leurs mères seront très prochainement rapatriés».