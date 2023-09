Avis de non-utilisation de l'eau à Laval: un produit utilisé par les pompiers pourrait avoir contaminé le réseau d'aqueduc

Un produit utilisé par les pompiers pour éteindre un incendie mardi matin à Laval pourrait avoir contaminé l’eau de milliers de résidences qui ont reçu l’ordre de ne pas l’utiliser jusqu’à nouvel ordre.

«Ce qu’on demande aux citoyens, c’est de ne pas utiliser l’eau pour leur consommation ou pour se laver, et [même] pour leurs animaux domestiques», a fait savoir Philippe Déry, chef aux Affaires publiques de la Ville de Laval.

Mardi, un avis de non-utilisation de l’eau a été émis pour environ 2500 résidences du quartier Sainte-Dorothée, dans l’ouest de Laval. C’est donc dire que même bouillir l’eau ne la rendrait pas sécuritaire.

Photo tirée du site web de la Ville de Laval

La Ville de Laval soupçonne que l’eau pourrait avoir été contaminée à la suite de l’intervention des pompiers lors d’un incendie majeur dans la nuit de lundi à mardi qui a détruit deux maisons sur la rue Lynne, dans le même secteur. Une investigation est en cours.

«On suspecte qu’il pourrait y avoir un produit qui a été utilisé durant l’intervention qui pourrait être venue affecter l’intégrité du réseau d’aqueduc dans un secteur circonscrit», a indiqué M. Déry.

Ce dernier n’était pas en mesure de confirmer la nature de ce produit mardi après-midi.

Risques «très modérés»

«Ce n’est pas un produit qui serait toxique. On parle de risques potentiels qui sont très modérés au niveau de la santé», a précisé M. Déry.

Les citoyens qui observent des symptômes après avoir consommé de l’eau sont invités à communiquer avec le 811.

Au moment d’écrire ces lignes, la Ville n’était pas en mesure d’estimer à quel moment l’avis serait levé et se préparait à effectuer une distribution d’eau dans le quartier.

«Il y a une purge actuellement qui est effectuée dans le réseau d’aqueduc, a mentionné M. Déry. On veut s’assurer de sortir l’eau qui pourrait avoir été affectée le plus rapidement possible du système.»

Les circonstances qui justifient un avis de non-utilisation de l'eau à Laval

​la consommation d'eau pose un risque pour la santé

le système d'eau renferme des contaminants qui ne sont pas éliminés en faisant bouillir l'eau

l'exposition à l'eau de baignoire, dans l'éventualité d'un déversement de produits chimiques, pourrait irriter :

​la peau



les yeux



le nez​