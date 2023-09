Brooks Robinson, vainqueur de 16 Gants d’or, est décédé

Le légendaire porte-couleurs des Orioles de Baltimore Brooks Robinson est décédé mardi à l’âge de 86 ans.

L’organisation du Maryland en a fait l’annonce en soirée, étant rejointe par plusieurs anciens des ligues majeures et les autres équipes du circuit Manfred, qui ont pleuré la mort de celui qui est considéré comme le meilleur joueur de troisième coussin de l’histoire.

Le membre du Temple de la renommée a remporté 16 Gants d’or durant sa carrière. Il s’agit d’un record à sa position. Le natif de l’Arkansas a également participé à tous les matchs des étoiles entre 1960 et 1974.

«Brooks était véritablement M. Oriole, a écrit l’organisation par voie de communiqué. Il a joué pendant 23 ans avec un esprit enfantin, méritant le titre de meilleur joueur de la Ligue américaine, au match des étoiles et à la Série mondiale. Les joueurs de troisième but de tous les niveaux regarderont à jamais vers Brooks pour de l’inspiration, surtout pour sa performance dans le champ intérieur durant la Série mondiale de 1970, qui a cimenté son entrée au Temple de la renommée du baseball»,

«En dehors du terrain, il n’y a personne qui était plus amical, plus généreux et qui a aimé la communauté de Baltimore et donné son temps et énergie pour soutenir des causes petites et grandes [comme lui].»

Robinson a mené Baltimore à deux championnats, en 1966 et 1970. Une statue lui a notamment été érigée à l’intérieur du stade de Camden Yards, où les partisans se sont réunis pour lui rendre hommage. Un moment de silence a aussi été observé avant la rencontre face aux Nationals de Washington.

Getty Images via AFP

Il a terminé sa carrière de 2896 parties avec 268 circuits et 1357 points produits.

«Brooks est l’un des meilleurs joueurs défensifs qui aient jamais vécu. Il était un modèle d’excellence, de résilience de loyauté et de baseball gagnant pour les Orioles, a indiqué le commissaire Rob Manfred dans une déclaration écrite. [...] Je me souviendrai toujours de Brooks comme un vrai gentleman qui a représenté notre sport de façon extraordinaire sur le terrain et à l’extérieur.»