«C’est mon album le plus personnel», Aliocha Schneider sur son premier effort en français

Comment profiter du paradis loin des gens qu’on aime ? En tournage de longs mois en Grèce, Aliocha Schneider a pris la plume pour capter ces instants particuliers. Ça donne un album en français à la fois doux et fébrile, teinté de soleil et de mer. Entrevue avec l’artiste de 30 ans en pleine ascension.

« C’est un album relax et chill, avec des sonorités qui font du bien aux oreilles et des paroles qui font du bien au cœur. C’est un album qui fait voyager, je pense. J’espère qu’on sent le sel de la mer et les rayons de soleil en l’écoutant ! », raconte Aliocha, qui fait partie de la célèbre fratrie artistique Schneider.

C’est sous le soleil d’Athènes, plus précisément, que l’artiste a jeté les bases des chansons. « J’ai d’abord tourné dans un film allemand. C’est là que j’ai écrit mes premières chansons. Et je savais que j’allais revenir en Grèce pour tourner dans la série télé Salade grecque [NDRL : suite de la trilogie L’auberge espagnole]. Je voulais qu’on sente ce moment dans un endroit fabuleux, mais loin de mes proches. C’est une photo d’un moment de ma vie. »

S’il est plein de lumière, ce troisième album – premier en français – est aussi teinté d’inquiétude et d’anxiété. « C’est un moteur créatif pour moi. La musique est un canal. Je voulais juxtaposer mes angoisses avec de la beauté pour les adoucir », confie-t-il.

L’amour à distance

L’amour, le manque et la peur de perdre parcourent les pièces folk-pop de l’album, parfois de manière poignante. L’absence de son amoureuse, Charlotte Cardin, pèse lourd sur certaines paroles. « Le thème de plusieurs de mes chansons est la distance. Je n’ai pas voulu faire un journal intime de ma relation. Mais lorsqu’on crée, on utilise forcément ce qu’on vit, et surtout ce qu’on ressent. Plus que jamais, j’ai voulu utiliser la réalité. C’est mon album le plus personnel. »

La pièce Ensemble, très incarnée, est sûrement une des plus transparentes du lot. « S’il y a une chanson sur ma relation, c’est bien celle-ci. Elle tangue entre la frénésie du moment présent et le fait d’être plus ancré, de s’accrocher à quelque chose qu’on sait plus important. Dans ma vie, j’ai fait le choix du long terme. »

On peut d’ailleurs entendre, ici et là, la voix de Charlotte Cardin sur l’album. « Charlotte venait me chercher au studio le soir, et on la faisait chanter. C’était important pour moi qu’on entende sa voix, comme de faire chanter mes amis de la Grèce. Je voulais qu’on sente la vibe générale de ma vie. »

L’influence de Jean Leloup

Une envie qui n’est pas très loin du passage au français, après deux albums en anglais. Durant la pandémie, Aliocha Schneider a traduit une de ses chansons aux côtés de Marc-André Gilbert, qui travaille aussi avec Charlotte Cardin. Ça a donné C’est tout, c’est rien.

« Devant le bel accueil, j’ai eu envie de me lancer avec lui pour un album. Déjà, le français est plus proche de moi. Ça me sort d’un certain personnage que je peux avoir involontairement en anglais », confie-t-il.

Créer en français n’a toutefois pas été sans défis. L’influence de Jean Leloup, un de ses mentors à ses débuts, se sent encore aujourd’hui. Peut-être même un peu trop, selon l’artiste. « C’est pourquoi ça m’a pris autant de temps avant d’écrire en français. Chaque essai donnait une copie de Jean Leloup [Rires]. »

Une approche intègre

Photo William Arcand fournie par De la Létourneau communications

Avec Marc-André Gilbert, qui a coréalisé, coécrit et cocomposé toutes les pièces de l’album, Aliocha Schneider s’est permis d’explorer. L’artiste, qui nomme aussi Mac Miller, Shuggie Otis et Marvin Gaye au rang de ses influences, a laissé une belle place à une sensualité qui cadre bien avec les sonorités ensoleillées de l’album. La chanson Mexico, en anglais, prend même son essor sur un air de bossa-nova.

« On avait prévu une direction neo soul... On a même été vers des sons électros pour la chanson Suspendus. On trouvait ça cool, mais on s’en est vite lassés. J’ai ensuite acheté une vieille guitare Martin qui date de 1949, qui est d’ailleurs le modèle de la première guitare de Bob Dylan. Et là, tout a pris son sens. Ça me semblait plus intègre d’aller vers un style plus épuré, acoustique », explique l’artiste.

Cette intégrité, Aliocha Schneider semble la prioriser dans tous ses projets. Entre la sortie de son album homonyme, les spectacles, le succès de Salade grecque et l’arrivée de la série Tout va bien sur Disney + en novembre dans laquelle il joue avec sa célèbre belle-sœur Virginie Efira, l’artiste garde la tête froide. « Je ne veux pas avoir de règles par rapport à ma carrière. C’est certain que la musique m’enthousiasme beaucoup. Le jeu, ça dépend un peu moins de moi. Mais si de belles opportunités arrivent, je suis toujours ouvert ! »

L’album Aliocha Schneider sera disponible le 29 septembre. Le 29 novembre au Studio TD. Pour tous les détails, c'est ici.