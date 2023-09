Corps déchiqueté à Québec: on connaît désormais l’identité de la victime

L’homme dont le corps a été déchiqueté à l’aide de la machinerie d'une compagnie d'émondage il y a plus d’une semaine à Québec est un musicien d’origine colombienne, a appris Le Journal.

• À lire aussi: [PHOTOS] Corps déchiqueté retrouvé à Québec: les trois suspects accusés d’outrage à un cadavre

• À lire aussi: Corps déchiqueté retrouvé à Québec: un des accusés aurait des liens avec un gang de rue

Santiago Gaona, 26 ans, a connu une fin atroce le dimanche 17 septembre. Le résident de la couronne de Montréal aurait d’abord été tué dans une résidence de Contrecœur. Il aurait ensuite été amené chez un émondeur de Québec, où son corps aurait été déchiqueté dans une machine.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Quelques heures plus tard, deux hommes et une femme ont été arrêtés sur le territoire mohawk de Kahnawake. Jean-Philippe Lamontagne, 44 ans, Cassandra Major, 31 ans, et François Bouchard, 31 ans, font actuellement face à des accusations d’outrage à un cadavre. D’autres chefs d'accusation devraient s’ajouter vendredi au palais de justice de Québec.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Musique reggae

Le jeune homme, qui n’a aucun antécédent judiciaire au Québec, était un auteur-interprète qui diffusait sa musique de style reggae sur diverses plateformes en ligne. Il avait émigré au Québec avec sa famille il y a quelques années.

« Je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais seulement qu'ils lui ont ôté la vie de manière très ignoble, a confié sa tante Lucena Gaona Baker, jointe en Colombie. Il ne reste plus qu’à ce que justice soit faite et que Dieu donne de la force à toute la famille. »

Questionnée par Le Journal, la Sûreté du Québec a confirmé l’identité de Santiago Gaona, sans toutefois fournir davantage d’informations sur le crime sordide.

Plus de détails à venir.