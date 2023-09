Corps déchiqueté à Québec: «quand il consommait, il perdait la tête» selon son ex-ami

Un ex-ami de Santiago Gaona, cet homme de 26 ans dont le corps a été retrouvé déchiqueté à Québec le 17 septembre, le décrit comme étant un « bon gars » qui était aux prises avec des problèmes de consommation et de mauvaises fréquentations.

• À lire aussi: Corps déchiqueté à Québec: on connaît désormais l’identité de la victime

• À lire aussi: [PHOTOS] Meurtre à Québec: La police emporte une émondeuse

• À lire aussi: Corps déchiqueté à Québec: «Ils n’auront aucune difficulté à prélever de l’ADN», selon l’auteure et experte en anthropologie judiciaire Kathy Reichs

En entrevue à TVA Nouvelles sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles, celui qui a déjà été ami avec la victime dit ne pas être surpris que celui-ci se soit retrouvé avec des ennuis.

« C’est sûr que je suis un peu troublé, dit-il. Mais avec le mode de vie qu’il avait, je ne suis pas surpris non plus. Il avait tellement de problèmes et ça n’allait tellement pas bien ses affaires. »

L’homme avance que M. Gaona consommait du crack, de la cocaïne ainsi que de l’alcool.

Écoutez le segment Tout savoir en 24 minutes avec Alexandre Moranville-Ouellet sur QUB radio :

« Il trempait un peu dans tout ce qui était argent facile, avance-t-il. Je sais qu’il a déjà eu des fréquentations qui n’étaient pas évidentes pour lui. »

L’ex-ami de la victime affirme toutefois ne pas s’être attendu à ce qu’il meurt dans de telles circonstances sordides.

« C’est sûr que non, admet-il. C’est un super bon gars, super enjoué, et tout. [Lorsqu’il] n’était pas sous consommation, c’était une personne super correcte, loyale et tout. Mais quand les consommations faisaient partie de son plan, il perdait la tête. »

Jean-Philippe Lamontagne, 44 ans, Cassandra Major, 31 ans, et François Bouchard, 31 ans, font actuellement face à des accusations d’outrage à un cadavre dans cette affaire.

D’autres chefs d’accusation pourraient s’ajouter vendredi au palais de justice de Québec.

Voyez les explications complètes dans la vidéo ci-dessus