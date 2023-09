Dans «La candidate»: un premier grand rôle pour Catherine Chabot à la télé

Catherine Chabot met son sens comique au service de la comédie La candidate d’Isabelle Langlois. Ce premier grand rôle à la télé est une occasion unique dans sa carrière amorcée il y a 10 ans.

«On rêve quand on étudie au Conservatoire d’avoir un premier rôle comme celui-là et de jouer les textes d’Isabelle Langlois. C’est un peu surréel et je me sens comme Alix, mon personnage, qui vit quelque chose d’extraordinaire», a dit la comédienne de 35 ans en entrevue avec l’Agence QMI.

«C’est une grande rencontre pour moi, Alix. Elle m’a permis d’être libre comme actrice parce que la jouer nécessite de l’aplomb, de l’assurance. Elle s’assume dans son corps, dans sa personnalité.»

PHOTO DE BERTRAND CALMEAU FOURNIE PAR RADIO-CANADA

Alix Mongeau est mère monoparentale. Technicienne en pose d’ongles, elle a le cœur à la bonne place, même si elle prend de mauvaises décisions, qu’elle n’a pas de filtre et sacre. On peut aussi la juger par son apparence, comme on le fait trop souvent, elle qui passe beaucoup de temps devant le miroir. Elle aime les gros bijoux, elle porte ses ongles très longs, elle entretien son bronzage et porte des vêtements serrés. Aussi bien dire que la comédienne s’est transformée pour camper «cette femme forte et complexe».

«C’est une guerrière! Je l’aime, je l’admire et je connais beaucoup de femmes monoparentales près de moi, alors c’est une façon de leur rendre hommage», a-t-elle ajouté, précisant qu’elle a une fille de 2 ans et demi qu’elle a la chance d’élever avec le soutien de son «pilier», son conjoint Nicolas.

PHOTO DE BERTRAND CALMEAU FOURNIE PAR RADIO-CANADA

La vie d’Alix se complique quand elle devient candidate poteau du Parti Progrès et Démocratie du Québec (PPDQ) à la demande de son ami Benjamin Claveau (Olivier Gervais-Courchesne), un élu de cette formation. Elle accepte de jouer le jeu quand on lui dit qu’elle n’a aucune chance de triompher contre le député sortant Claude Fortin (Hugo Dubé), dans la circonscription de Dufferin. Or, elle gagne contre toutes attentes et sa vie est complètement bouleversée.

Comme Ruth Ellen

Le parcours d’Alix rappelle celui de Ruth Ellen Brosseau, cette femme d’Ottawa qui a remporté à la surprise générale ses élections lors de la vague orange, en 2011, dans Berthier-Maskinongé. Mme Brosseau était également candidate poteau et ne connaissait pas sa circonscription. Elle avait même séjourné à Las Vegas pendant la campagne. Après sa victoire, elle a toutefois retroussé ses manches, a appris le français et est même devenue leader parlementaire en chambre pour le NPD après sa réélection, en 2015.

L’autrice de Rumeurs et de Lâcher prise s’est inspirée de Mme Brosseau, puis a tricoté une tout autre histoire. Dans La candidate, le soir même des élections, Alix Mongeau célèbre ses 30 ans à New York et c’est à quatre pattes, saoule, dans un corridor d’hôtel, qu’elle apprend sa victoire! C’est bien la preuve qui n’importe qui peut être élu, entend-on dire, mais Alix fera vraisemblablement une Ruth Ellen d’elle-même en prenant son rôle au sérieux au fil des 10 épisodes réalisés par Sébastien Gagné.

PHOTO D'ARCHIVES

Bonne nouvelle pour Alix, qui tire le diable par la queue pour élever sa fille (Lily-Rose Loyer): elle aura désormais un salaire de 95 000 $!

Elle a tout à apprendre dans son nouvel univers et se frotte rapidement à la coincée whip parlementaire du PPDQ, Salime Ranni (Ines Talbi), qui n’est pas ravie d’avoir à la chaperonner. Disons qu’Alix détonne aux côtés des autres élus, ce qui n’est pas sans nous rappeler l’ancienne élue solidaire Catherine Dorion, mais sans la tuque.

Produite par le Groupe Encore, la première saison de La candidate est disponible sur ICI Tou.tv Extra.