Décès de l’un des piliers de la viticulture au Québec

L’un des piliers de la viticulture au Québec est décédé mardi matin.

Léon Courville a perdu la vie à l’âge de 78 ans. Son décès a été annoncé sur la page Facebook « Léon Courville Vigneron ».

« C’est avec regret que nous vous annonçons le décès de Léon Courville, fondateur du vignoble et grand homme du vin, ont écrit des proches sur la page. Le vignoble Léon Courville Vigneron sera fermé demain le 27 septembre. Les détails concernant les cérémonies seront annoncés plus tard. Tu nous as quittés trop tôt Léon. »

Léon Courville détient un doctorat en économie de l’Université Carnegie-Mellon. Il a enseigné à HEC Montréal avant de joindre la Banque Nationale, en 1984. Il a travaillé comme économiste, avant de devenir le président de la Banque Nationale, jusqu’en 1999.

MICHEL ST-JEAN/AGENCE QMI

À sa retraite, il a préféré se lancer en affaires en fondant son vignoble sur sa terre du Lac-Brome. Léon Courville a connu un succès rapide. En 2014, il avait d’ailleurs vendu 70 000 bouteilles à la SAQ. Son vignoble compte désormais sur 100 000 plants de vigne répartis sur près de 40 acres, selon le site web de l'entreprise.

Nombreux hommages

L’animateur Mario Dumont a aussi annoncé le décès de son ami sur X (anciennement Twitter). Ils s’étaient connus dans le cadre de la carrière politique de Mario Dumont à L'Action démocratique du Québec (ADQ).

« C’était une grande amitié depuis 25 ans, a-t-il partagé dans un message texte. C’est un homme réfléchi et brillant. »

MICHEL ST-JEAN/AGENCE QMI

Sur X, le premier ministre du Québec François Legault a abondé dans le même sens.

« Léon Courville, un homme brillant et créatif. Mes sympathies à tous ses proches », a-t-il écrit.

Sur le même réseau social, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, avait également de bons mots envers le vigneron .

« C’est avec grande tristesse que j’apprends le décès de Léon Courville, un amoureux de Brome-Missisquoi, qui laissera une marque durable dans le monde de la viticulture au Québec. Mes pensées accompagnent ses proches », a-t-elle dit.