Éclosion de COVID-19: de nombreux vols annulés dans un aéroport de Londres

Une éclosion de COVID-19 cause de nombreuses perturbations à l’aéroport Gatwick de Londres, alors que des dizaines de vols ont été annulés.

Plusieurs contrôleurs aériens de la compagnie Nats sont aux prises avec la COVID-19 et n’ont pas pu être remplacés, ce qui fait en sorte que des milliers de personnes n’ont pas pu prendre leur vol depuis l’aéroport Gatwick ou en sa direction.

Les perturbations ont commencé lundi et ont continué mardi, alors que plusieurs transporteurs demandent maintenant la démission du PDG de Nats, Martin Rolfe, rapporte The Independant.

Selon les premières estimations, plus de 8000 passagers auraient été affectés par cette situation et une cinquantaine de vols ont été annulés ou redirigés depuis cet aéroport et plusieurs autres services ont été retardés.

Les délais pouvaient atteindre sept heures selon le média anglais.

La compagnie aérienne Ryanair, qui débourse plus de 100 millions d’euros (142 M$ canadiens) annuellement pour les services de Nats, déplore la situation et demande le départ de son PDG.

«C’est la base d’avoir un nombre adéquat d’employés formés incluant du personnel sur appel, indique l’entreprise dans un communiqué. Il est clair que le PDG Martin Rolfe n’a rien fait pour remédier à la situation et devrait démissionner de son poste.»

L’entreprise Nats a également réagi dans un communiqué, indiquant que ses opérations vont s’améliorer au fur et à mesure que ses employés reviendront au travail.

«Nous continuons de former des contrôleurs aériens additionnels et estimons qu’ils se qualifieront pour travailler dans les prochains mois et seront prêts pour l’été prochain», ajoute-t-on.