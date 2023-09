Faut-il acheter une rente viagère pour sa retraite?

On dit souvent qu’acheter une rente viagère pour sa retraite, c’est acheter la tranquillité d’esprit. Mais ce produit n’est pas nécessairement adapté à toutes les situations et comporte aussi certains désavantages.

Récemment, Mario, 53 ans, un lecteur, nous a écrit pour savoir si acheter une rente viagère différée était une bonne solution dans son cas. À la suite d’une fin d’emploi, la compagnie qui gérait son REER collectif lui a en effet proposé plusieurs options, dont celle d’acheter une rente pour un montant de 100 000 $. Il prévoit prendre sa retraite à 65 ans. André Lacasse, planificateur financier et conseiller en sécurité financière chez Services financiers Lacasse, fait le point sur ce produit.

1. Qu’est-ce qu’une rente viagère ?

Les rentes viagères sont offertes par les compagnies d’assurance. Le principe est simple : en échange d’un montant d’argent, qui commence habituellement à 50 000 ou à 100 000 $, on recevra un montant fixe chaque mois jusqu’à la fin de nos jours. « L’un des gros avantages est de pouvoir se protéger contre le risque de longévité. En effet, notre épargne ne suffira peut-être pas pour nous assurer un revenu jusqu’à notre décès. Avec une rente, on recevra toujours le même montant, même si on vit très longtemps », explique André Lacasse.

De plus, même si les marchés boursiers baissent, cela n’affectera pas le montant de notre rente. « Si l’on ne bénéficie pas d’un fonds de pension d’un employeur, la rente peut être un produit intéressant », ajoute-t-il.

Attention, seuls les conseillers en sécurité financière sont habilités à vendre ces produits.

2. Comment est calculée la rente ?

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte pour calculer le coût d’achat de la rente, par exemple le montant que vous allez recevoir : plus il est élevé et plus vous devrez débourser. La durée potentielle des versements, et donc votre espérance de vie potentielle, sera aussi prise en considération.

Par ailleurs, plus on est âgé au moment de l’achat de la rente et moins elle sera coûteuse, puisqu’on la touchera en principe moins longtemps.

Les taux d’intérêt ont aussi un impact. Puisqu’ils sont plus hauts actuellement, on constate d’ailleurs un certain engouement pour ce produit.

3. Quels sont les désavantages ?

Même si elle permet d’assurer une certaine sécurité financière, une rente viagère a aussi des désavantages. Ainsi, la somme versée pour l’achat de la rente est « bloquée », et contrairement à un REER ou à un FERR par exemple, vous n’y aurez pas accès, même en cas de besoin.

La rente n’offre pas non plus de flexibilité puisqu’on ne peut pas modifier les versements mensuels. Advenant le cas où vous auriez une urgence financière, il ne vous sera pas possible de revoir ces montants à la hausse.

4. Quelles sont les options possibles ?

Puisque le montant versé pour l’achat de la rente ne vous appartient plus, même si vous décédez peu de temps après avoir commencé à la toucher, le reste de la somme ne reviendra pas à votre succession, mais demeurera en possession de la compagnie d’assurance.

« Deux options peuvent s’avérer intéressantes, mais il faut savoir qu’elles sont aussi plus coûteuses », dit André Lacasse. La rente viagère garantie, comme son nom l’indique, garantit que si vous décédez dans un certain délai après avoir commencé à toucher la rente (10 ou 15 ans par exemple), le montant dû jusqu’à la fin de la garantie sera payable à votre succession. Il représentera la somme que vous auriez dû recevoir durant ce laps de temps.

L’option de réversibilité au conjoint est également envisageable. Dans ce cas, à notre décès, la rente ou un certain pourcentage de celle-ci sera versé au conjoint survivant jusqu’à son décès. Il est également possible de prévoir que la rente soit indexée, mais là encore, c’est une option plus coûteuse.

5. Comment la rente est-elle imposée ?

Tout dépend d’où provient l’argent qui a servi à acheter la rente. S’il est issu d’un REER ou d’un CRI, la rente sera imposable. En revanche, si la somme provenait d’un compte non enregistré, seule la portion de la rente issue des intérêts sera imposable, et pas celle provenant du capital.

À noter que si vous achetez la rente avec un REER ou un FERR, vous n’avez pas besoin de les décaisser. Vous pourrez transférer directement ces sommes sans qu’elles soient imposées.

Lorsque l’on est peu tolérant au risque ou que l’on craint de mal gérer son budget à la retraite, une rente viagère peut s’avérer appropriée. Mais chaque cas est unique, c’est pourquoi il est important de faire une planification de retraite et d’avoir en main le portrait global pour prendre une décision éclairée.