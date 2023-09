Fraude: une mère et ses filles de l’Ontario se font faussement passer pour des autochtones

Une mère de l’Ontario et ses deux jumelles adoptives de 25 ans ont été accusées de s’être frauduleusement fait passer pour des autochtones afin d’obtenir l’accès à certains bénéfices, comme des bourses d’études réservées aux membres des Premières Nations.

«Les femmes ont utilisé ce statut de bénéficiaire inuit pour frauder l’Association Kakivak et l’Association inuit Qikiqtani de fonds qui ne sont accessibles qu’aux bénéficiaires inuits en obtenant des subventions et des bourses», a indiqué la semaine dernière la Gendarmerie royale du Canada (GRC) par communiqué.

Karima Manji, 59 ans, et ses deux jumelles Amira et Nadya Gill ont chacune été accusées de deux chefs de fraude de plus de 5000 $, pour avoir appliqué et obtenu le statut de bénéficiaire inuit entre octobre 2016 et septembre 2022, selon le communiqué.

Le trio aurait ainsi prétexté que les deux jumelles avaient été adoptées d’une mère inuite afin de toucher certains bénéfices, dont des subventions et des bourses réservées aux membres des premières nations.

L’une d’entre elles, Amira Gill, aurait notamment mis frauduleusement la main sur une bourse de 4000 $ d'une entreprise de services publics de l'Ontario, ainsi qu’un prix pour étudiants autochtones de l’une des plus grandes banques du Canada l’année suivante, selon ce qu’a rapporté le «New York Post».

«Vous vouliez nous retirer notre langue. Vous vouliez nous enlever notre culture. Maintenant, vous essayez de revendiquer notre identité? C’est tout simplement sidérant», aurait déploré le président de Nunavut Tunngavik Incorporation (NTI), Aluki Kotierk, à CBC, selon le média américain.

Le président du NTI espère, au minimum, que les femmes devront rembourser l’argent qu’elles auraient dérobé aux Premières Nations au fil des ans.

Les trois femmes devront répondre de leurs accusations devant la cour d’Iqaluit le 30 octobre prochain, selon la GRC.