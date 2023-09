Hausses de salaire des députés: le tiers du caucus de QS redonnera aux OUI Québec

Alors que certains députés de Québec solidaire conservent une portion de la hausse de salaire qu’ils dénonçaient, le tiers du caucus en versera une partie substantielle aux OUI Québec, un organisme faisant la promotion de l’indépendance.

Les Organisations unies pour l'indépendance du Québec (OUI Québec), qui ont pris la relève du Conseil de la souveraineté du Québec, recevront au moins le tiers sinon plus de l’augmentation de salaire de 30 % versée cette année aux députés Andrés Fontecilla, Alexandre Leduc, Ruba Ghazal et Sol Zanetti.

Les calculs restent à finaliser, mais cela devrait représenter de 6000 à 10 000 $ chacun. Le reste de leur hausse salariale sera versée à d'autres organismes.

C’est ce qu'ont révélé les quatre députés solidaires, alors que notre Bureau parlementaire tentait de faire le point sur l’engagement pris par QS de redonner la hausse salariale à laquelle il s’était opposé avec véhémence. Le Parti québécois avait lui aussi exprimé son opposition, mais les députés caquistes et libéraux l'ont tout de même fait adopter en juin dernier.

Notons que plus de trois mois plus tard, la moitié des députés du caucus solidaire n'ont pas encore annoncé ce qu'ils feront de la hausse, ou à qui ils la verseront, en tout ou en partie. C'est le cas notamment de Christine Labrie, Alejandra Zaga Mendez, Etienne Grandmont, Guillaume Cliche-Rivard et Manon Massé (en convalescence).

Un signal fort

Les députés Fontecilla, Leduc, Ghazal et Zanetti, pour leur part, ont décidé de profiter de l'occasion pour renvoyer un signal fort quant à leurs convictions indépendantistes. Cela survient à l’heure où les appuis envers le PQ grimpent dans les sondages.

«On se fait parfois casser du sucre sur le dos, à Québec solidaire, en disant qu’on n’est pas des vrais indépendantistes, voire pas indépendantistes du tout», a observé Alexandre Leduc, en expliquant ce qui le motive à redonner aux OUI Québec.

«Moi je sais pourquoi je fais de la politique, c'est entre autres à cause de ça [l’indépendance]. Il y a plein d'autres causes bien sûr, mais j'ai toujours été un indépendantiste depuis mon cours d'histoire secondaire 4», a-t-il souligné.

S’ils appuient les OUI Québec, c’est notamment parce qu’ils ont pu observer, en Écosse et en Catalogne, des organisations de la société civile similaires promouvoir l’indépendance, au-delà des lignes partisanes.

«Si un jour on veut réaliser l'indépendance», a expliqué Ruba Ghazal, il faudra plus que les partis politiques, selon elle. «C'est super important que la société civile aussi fasse la promotion de l'indépendance», croit la députée de Mercier.

À l’abri des chicanes

Pour Sol Zanetti, des organismes tels que les OUI Québec ont l’avantage de pouvoir rejoindre ceux qui ont l’impression que les partis souverainistes «se chicanent tout le temps». «Les OUI Québec, eux autres, ils ne se chicanent avec personne», a-t-il souligné.

On se rappellera toutefois qu’en 2017, l’organisme s’était retrouvé au centre d’un conflit entre péquistes et solidaires qui s’était soldé par une tentative échouée d’alliance politique.

Les solidaires ont-ils encore des pots à recoller avec les OUI Québec ? «L'eau a coulé sous les ponts pas mal», a rétorqué M. Zanetti, en faisant valoir le virage jeunesse opéré par l’organisation au cours des dernières années, avec Camille Goyette-Gingras, qui a succédé à Claudette Carbonneau aux commandes.

À géométrie variable

Le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, a déjà fait savoir qu’il consacrera la totalité de sa hausse de salaire à des organismes en sécurité alimentaire.

En entrevue à QUB radio, le député de Maurice-Richard, Haroun Bouazzi, a révélé dernièrement qu’il conservera les deux tiers de son augmentation pour payer ses dettes. Vincent Marissal a également indiqué qu’il en gardera une partie pour lui, sans donner le détail.

«On a décidé de ne pas s'ingérer dans les finances personnelles des gens», a résumé Ruba Ghazal, en entrevue.