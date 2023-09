Identité de genre: l’Association musulmane dénonce les propos de Trudeau

Quelques jours après les récentes manifestations opposant les groupes de défense des droits LGBTQ+ et ceux qui dénoncent «l’idéologie du genre», l’Association musulmane du Canada a condamné les propos tenus par Justin Trudeau.

«Que ce soit clair: la transphobie, l’homophobie et la biphobie n’ont pas leur place dans notre pays», avait écrit le premier ministre canadien sur X (anciennement Twitter), le 20 septembre dernier.

«Nous condamnons fermement cette haine et ses manifestations, et nous sommes solidaires des Canadiens et Canadiennes 2ELGBTQI+ à travers le pays – vous êtes valables et appréciés», avait ajouté M. Trudeau.

Ce sont ces propos que l’Association musulmane du Canada a dénoncés dans un communiqué partagé lundi sur la même plateforme.

«En qualifiant de haineuses les manifestations pacifiques de milliers de parents inquiets, les dirigeants et les conseils scolaires canadiens créent un dangereux précédent en utilisant leur position d'influence pour diaboliser injustement les familles et aliéner d'innombrables élèves», a indiqué l’organisation.

Selon l’association, les «milliers de musulmans» qui ont manifesté la semaine passée réclament «leurs droits en tant que parents en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants».

«Leur intention était d’être entendus et non de semer la division. Les parents devraient avoir le droit absolu de défendre le bien-être de leurs enfants», a précisé l’Association musulmane du Canada.

Les déclarations des dirigeants augmenteraient «le risque pour les enfants musulmans d'être confrontés à une augmentation de l'intimidation et du harcèlement dans les écoles, tant de la part des éducateurs que de leurs pairs», d’après l’organisation.

Elle appelle donc les politiciens, «à commencer par le premier ministre Trudeau» et les commissions scolaires à «retirer leurs commentaires profondément incendiaires et controversés et à présenter des excuses aux milliers de parents canadiens blessés par ces commentaires».