Jesperi Kotkaniemi et ses coéquipiers redécouvrent «Fortnite»

Vous souvenez-vous du jeu vidéo «Fortnite», qui a pris d’assaut la toile dès sa sortie en 2019? Jesperi Kotkaniemi et quelques coéquipiers des Hurricanes de la Caroline y jouent encore et y prennent toujours autant de plaisir.

Le journaliste du quotidien «News & Observer» Chip Alexander a découvert récemment qu’un quatuor de joueurs des «Canes» avait retrouvé le fameux jeu de bataille royale et qu’ils passaient le temps en y jouant.

Ainsi, Kotkaniemi, Sebastian Aho, Brett Pesce et Seth Jarvis formeraient une escouade au talent mitigé, mais ô combien divertissante. D’ailleurs, chaque personne ayant déjà joué à des jeux vidéo avec des amis pourra se retrouver dans leurs propos.

«On se demandait à quoi jouer. Personne n’avait joué à ce jeu depuis environ trois ans et demi ou quatre ans. J’y ai joué énormément quand il est sorti. C’était amusant, rafraîchissant. Pesce nous a convaincus d’essayer à nouveau, donc nous nous sommes connecté les quatre. Nous avons eu une tonne de plaisir», a raconté Aho.

«Fortnite», où le but est d’éliminer tous les autres joueurs à l’aide d’armes à feu et de divers gadgets, a gagné en popularité pendant le confinement et a fait exploser plusieurs plateformes de diffusion en direct comme Twitch et YouTube.

«C’était quelque chose, mais l’intérêt a diminué, a rappelé Kotkaniemi. Mais nous aimons y jouer.»

Des joueurs sans talent!

Pesce serait le meilleur joueur du groupe, selon ses coéquipiers. En tant que meneur de l’équipe, il peut se permettre de tirer la pipe à ses camarades.

«Ah oui, mais ces gars-là sont assez mauvais au jeu, donc... ça ne prend pas beaucoup de talent pour être meilleur qu’eux», a lancé le défenseur de 28 ans.

Jarvis, lui, est le joueur qui ne se démarque pas par ses habiletés vidéoludiques et qui n’est pas le plus compétitif non plus.

«J’aime parler et ils se fâchent quand je parle. Ça doit être silencieux pour eux. “Fishy” [Aho] me crie dessus. [...] Vous savez à quel point il est compétitif sur la glace, vous devriez le voir à "Fortnite"», a admis l’attaquant.

En espérant pour les Hurricanes que leur collaboration sera plus saine sur la glace que devant un écran...