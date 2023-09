La CAQ, «girouette nationale» de l’énergie?

Marc Tanguay connaît ses classiques. Jeudi dernier, le chef libéral par intérim traitait le gouvernement de « girouette nationale ».

Lorsque la présidente lui a enjoint de s’amender, Tanguay a d’abord lancé « Je retire le mot “nationale” ».

Un libéral qui ampute l’épithète « nationale »... j’ai cru d’abord à une sorte de lapsus, peut-être même freudien !

Charest

En fait, m’a-t-on rappelé dans les officines libérales, Tanguay rééditait une plaisanterie de Jean Charest ! J’aurais dû m’en souvenir : j’étais dans les tribunes réservées aux médias lorsque, le 16 octobre 2007, il avait affublé l’adéquiste Mario Dumont du même quolibet.

Lorsque le président Michel Bissonnet avait exigé qu’il retire ses propos, Charest, en furie contre la décision, avait commencé par renier le mot «national». Après quelques minutes, il obtempérait en serrant des dents.

Bonne raison

L’intérêt pour cette anecdote n’est pas tant l’imitation de Charest par Tanguay. C’est plutôt la raison pour laquelle il agitait le mot interdit.

Sur plusieurs facettes de l’avenir énergétique du Québec, soulignait Tanguay, la CAQ semble vraiment girouette.

Difficile de donner tort au chef libéral. D’abord sur la question des besoins énergétiques additionnels, le gouvernement caquiste les évaluait, en 2022, à « 100 térawattheures de plus que le 200 qu’on a déjà ».

Mais par la suite, M. Fitzgibbon laissait entendre que les besoins pourraient s’élever à 150 térawattheures. Puis, le superministre a parlé de faire grimper la production jusqu’à 200 térawattheures. Mercredi, il évoquait le chiffre de « 175 térawattheures additionnels », soulignait Tanguay.

Même incertitude avec la filière nucléaire. On est passés en quelques semaines de « ce serait irresponsable de ne pas [le] considérer » du superministre à... « on ne touchera pas à ça » de François Legault... Et enfin à « on regarde tout ce qui est possible », du superministre.

Les barrages ? En campagne électorale, le chef caquiste répétait que nous n’aurions pas le choix d’en construire d’autres. Or, hier, à la Conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada, il a fait savoir que si Québec réussissait à s’entendre avec Terre-Neuve sur Churchill Falls et sur le mégaprojet de Gull Island, la construction de nouveaux barrages au Québec serait peut-être facultative.

Girouette ? En tout cas, il s’agit là de propos surprenants. Comme ceux de M. Fitzgibbon sur la sobriété énergétique, les lave-vaisselle la nuit, les carottes, les bâtons, etc.

On le dit depuis des mois : une consultation s’impose, afin de faire de bons choix. Heureusement, le gouvernement a accepté que le PDG d’Hydro-Québec comparaisse devant les parlementaires. Mais la taille ou la nature de cette consultation à venir n’a rien de clair.

La franchise des Fitzgibbon et Legault sur l’avenir énergétique et leur volonté de nourrir le débat public sont bienvenues. L’énergie est un secteur qui bouge rapidement.

Mais ce type de débat a plus de chance de donner de bons résultats s’il est structuré et non pas traité comme une discussion de taverne par les personnes en autorité. Sinon l’épithète de girouette risque de leur coller à la peau.