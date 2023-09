Le fils de Patrick Roy fait ses débuts comme acteur: Frédérick Roy obtient un rôle dans «Shoresy»

Après une carrière comme hockeyeur et après avoir décroché son diplôme en droit, c’est comme acteur que Frédérick Roy tentera de faire sa place, alors qu’on pourra le voir dans la deuxième saison de la série Shoresy.

Si Jonathan Roy connaît un beau succès avec sa musique, c’est maintenant au tour du plus jeune fils de Patrick Roy, Frédérick, de tenter sa chance dans le monde de l’art. L’acteur de 32 ans ne pouvait pas demander mieux pour son premier rôle au petit écran, puisque la série Shoresy lui permet de joindre ses deux passions : le hockey et les arts dramatiques.

« Je me suis senti à la maison [sur le plateau de tournage], l’équipe de tournage est extraordinaire et j’avais vraiment l’impression d’être dans une vraie chambre de hockey », se réjouit Frédérick, rejoint par Le Journal. « Le fait que nous soyons plusieurs anciens joueurs [de hockey] professionnels [dans la série] rend les scènes plus réalistes et l’humour très authentique », ajoute celui qui est passionné par le métier d’acteur depuis son tout jeune âge.

Se changer les idées

Bien qu’il n’ait ni regrets ni amertume par rapport à sa carrière de joueur de hockey et la passion qu’entretenait sa famille pour ce sport, l’ancien des Remparts de Québec admet que le cinéma l’aidait beaucoup à s’évader.

« Chez nous, c’était que du hockey », soutient celui qui a grandi au Colorado. « Le divorce de mes parents n’a pas été facile non plus, le cinéma et les émissions de télé me permettaient de me changer les idées par rapport à tout ça », explique-t-il ensuite.

Tandis que la plupart des jeunes athlètes raffolent des cours d’éducation physique, Frédérick attendait impatiemment les cours d’art dramatique.

« Je trippais sur mes drama class », lance-t-il avec enthousiasme. « Tu peux laisser aller ton côté créatif et ton imagination, tu peux sortir de ton corps et être différent, mais en même temps être toi-même et ne pas avoir peur », explique-t-il.

Gerry Kingsley New Metric Media

C’est justement lorsqu’il a décidé de prendre une année sabbatique du hockey pour se mouiller les pieds dans le domaine du jeu que Frédérick a rencontré le producteur de Shoresy, Jared Keeso.

« Quand j’avais 18 ans, j’ai décidé de prendre une année pour aller à Los Angeles étudier le cinéma : ça a complètement changé ma vie », se souvient-il. « Je suivais des cours de diction pour améliorer mon accent américain et Jared [Keeso] avait le même coach que moi. »

Jared Keeso est surtout connu pour son rôle dans la populaire série Letterkenny, mais il a également personnifié Ben Chartier dans la reprise anglophone de la série policière 19-2.

14 ans plus tard, Frédérick n’arrivait pas à y croire lorsqu’on l’a contacté pour faire partie de la distribution de Shoresy.

« Je pensais que j’avais reçu un message frauduleux », raconte-t-il en riant. « Ça faisait 14 ans que je n’avais pas vu Jared, mais j’ai bien vu que ce n’était pas une farce ; c’est comme ça que j’ai eu mon rôle. »

Shoresy est un produit dérivé de la série Letterkenny et suit la saga d’une équipe de hockey senior évoluant dans une petite ligue d’Ontario qui se bat, littéralement, pour sa survie. Outre Frédérick Roy, qui a évolué dans la Ligue américaine de hockey pendant deux saisons, plusieurs autres anciens joueurs professionnels font partie de la distribution, comme Terry Ryan, qui a déjà porté les couleurs des Canadiens, l’homme fort Jon Mirasty, ainsi que Jonathan Ismaël-Diaby, un défenseur de Blainville repêché en troisième ronde par les Prédateurs de Nashville en 2013.

Les premiers épisodes de la deuxième saison de Shoresy seront disponibles sur Crave à compter du 29 septembre et une version traduite en français est attendue pour la fin de l’année.