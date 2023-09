Les grands-parents ont certains droits sur leurs petits-enfants

Une de nos voisines nous a dit que vous aviez déjà traité du problème que je veux vous soumettre et que j’ai des chances d’avoir raison dans ma démarche. Mais comme je me suis heurtée à de nombreux problèmes depuis le décès de ma fille, je n’ose plus rien entreprendre qui me gruge du temps et de l’argent, sans m’apporter de solution, comme c’est le cas jusqu’à maintenant.

Ma fille été victime d’un AVC foudroyant l’hiver dernier alors qu’elle skiait avec sa famille. Les médecins n’ont rien pu faire et elle a succombé trois jours plus tard. Mon gendre est revenu avec les enfants et a procédé à son inhumation sans me demander mon avis sur ce qu’il fallait faire ou ne pas faire. Et comme de bien entendu, il a tout mal fait. Du moins de mon point de vue.

Comme je me suis opposée à lui sur plusieurs points, il a décidé de me le faire payer en m’interdisant de revoir mes petits-enfants, pour me punir. Je trouve ça mesquin de sa part, mais il semble que je sois obligée de me défendre en cour pour faire reconnaître mes droits. Est-ce que c’est vrai ?

Mamie insultée

Il existe un organisme qui s’appelle « L’Association des grands-parents du Québec » que vous pouvez joindre au (514) 971-6110, ou au 1 866 745-6110 qui s’est justement donné pour mission de défendre les grands-parents pour avoir accès à leurs petits-enfants.