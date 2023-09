Les mutant·es: la quête de sens d’une génération

Dans une ambiance ludique, la pièce Les mutant·es offre le point de vue de ceux nés dans les années 1970 et au tout début des années 1980, eux qui font partie de la fin de la génération X, longtemps marquée par un futur bouché par les baby-boomers.

Montée au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, cette production revient sur leur passé, leurs espoirs, leurs constatations ainsi que sur des sujets insolites en présentant une bande de quarantenaires qui se retrouvent sur les bancs d’une école fictive.

Dans un enfilement de tableaux, ils se livrent à d’amusants concours où ils exposent leurs réflexions à coup de formules inventées ou reprises à des gens connus allant de Marguerite Yourcenar à Réjean Ducharme en passant par Bernard Drainville.

Ce spectacle déjanté ne raconte pas à proprement dit un récit, mais nous ouvre plutôt des portes dans l’âme des douze protagonistes. Même s’ils ne sont pas tellement développés, ces personnages sont bien incarnés par Amélie Bonenfant, Sébastien Dodge, Rose-Maïté Erkoreka, Mathieu Gosselin, Sharon Ibgui, Anne-Marie Levasseur, Lise Martin, Nicolas Michon, Olivia Palacci, Éric Paulhus, Simon Rousseau et Sophie Cadieux. Cette dernière signe le texte en compagnie de Sylvain Bélanger, qui assure aussi la mise en scène.

Beaucoup d’originalité

Pour ces deux dramaturges, il s’agit d’une nouvelle collaboration misant sur la prise de parole inspirée du système scolaire, eux qui avaient créé la pièce Les mutants, il y a une douzaine d’années, sur les mêmes fondements.

Ce spectacle offre une grande place aux idées et aux artistes via des formules récitées par ces « étudiants » qui se livrent à des tirades sur le nationalisme québécois, mais aussi sur des objets plus incongrus comme la chasse à l’arbalète ainsi que la foudre.

Le public a droit à des morceaux succulents, notamment sur l’apparition des ordinateurs dans les foyers québécois et l’existence d’un mouvement qui prône le rattachement du Québec aux États-Unis, mais certains thèmes tournent dans le vide.

Malgré l’originalité de certains sujets, leur innombrable quantité et l’enchaînement de phrases chocs donnent parfois le vertige. Difficile de tout absorber puisque les protagonistes passent continuellement du coq à l’âne. Ces tableaux offrent quelques moments de sensibilité et de réflexion, mais pas suffisamment pour laisser une impression durable. Heureusement, cette proposition se caractérise par un dynamisme et un humour qui comblent en partie le manque d’intérêt suscité par les questions de fond.

► La pièce Les mutant·es est présentée jusqu’au 14 octobre au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui.



Les mutant·es ★★★1⁄2