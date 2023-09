Mes tribulations avec la SAAQ: ça ne clique pas!

Il y a près de cinq mois que j’essaie d’obtenir un rendez-vous pour un examen de conduite avec la SAAQ.

Que ce soit en passant par leur nouvelle plateforme informatique ou en me présentant en personne à un de leur point de service ; rien n’y fait.

Ce rendez-vous est nécessaire parce qu’on a suspendu administrativement mon permis de conduire dans la foulée de ma transplantation pulmonaire.

Confronté aux failles du système, je comprends la rage qui habite certains.

La transparence pénalisante

En 2020, on m’a diagnostiqué une fibrose pulmonaire sévère. Avec une saturation en oxygène alarmante dans mes déplacements à pied, j’ai demandé une vignette pour personne à mobilité réduite.

Malheureusement, la fibrose a progressé plus rapidement que prévu et j’ai été hospitalisé dès le début de l’année 2021.

La vignette m’a été expédiée à la fin de l’hiver 2021 et pour ravoir mon permis, on m’imposait un examen de conduite. Étant hospitalisé, je ne pouvais donc m’y soumettre et plusieurs complications postopératoires retardèrent le moment où je devenais apte à la conduite, selon le médecin.

Ce n’est qu’en avril dernier que j’ai pu entreprendre les démarches pour passer cet examen. J’étais patient en comprenant le bourbier informatique dans lequel se trouvait la SAAQ.

Aujourd’hui, j’enrage d’avoir été transparent sur mon état de santé alors que d’autres greffés se sont évité des ennuis en ne demandant pas une vignette.

À qui la faute

Qui blâmer pour un tel embourbement ?

Le ministre du Numérique, Éric Caire, est généralement au-dessous de tout.

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a donné l’impression d’avoir résolu tous les problèmes.

Les gestionnaires de la SAAQ ont fait fi des appréhensions du Protecteur du citoyen.

Les fonctionnaires peinent à se démêler dans pareil chaos.

J’espère que l’heure du rendez-vous approche sans vraiment savoir à quelle porte frapper !