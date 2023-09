Mort de son meilleur ami: il écope de six mois de prison

Un homme responsable de la mort de son meilleur ami a écopé d’une peine de six mois de prison, et deux ans d’interdiction de conduire, mardi matin au palais de justice de Joliette.

Le comportement de Maxime Fortin envers la victime, Jeremy Plourde, a été qualifié d’extrêmement négligent. Fortin avait été trouvé coupable de négligence criminelle causant la mort pour des faits qui se sont déroulés le 5 septembre 2020 à Saint-Zénon.

Jeremy Plourde était un jeune père de famille. Au moment de sa mort, sa conjointe était enceinte de leur deuxième enfant.

Maxime Fortin s’est dit détruit et rongé par les remords.

«La victime était dans la boite du camion pick-up cette journée-là. Suivant un arrêt avec une dénivellation dans le sol, la victime a été catapultée de la boîte du camion, entraînant son décès dans les secondes qui ont suivi», a expliqué la procureur de la Couronne, Me Juliette Gauthier-Soucy.

Maxime Fortin a quitté les lieux pour ensuite aller s’enregistrer à la ZEC où ils se trouvaient, pour ensuite revenir sur les lieux de l’accident où la victime avait été laissée avec un autre ami.

La Couronne réclamait deux ans de prison ferme, alors que la défense misait sur une peine à domicile.

La conjointe de la victime a réagi au prononcé du verdict.

«Je n’ai pas vraiment de commentaire à émettre sur le sujet. À part que je suis attristée pour Maxime et sa famille, car je sais ce que ça fait d’être une conjointe et une mère seule.

Pour moi aucun jugement ne sera suffisant pour me remettre de cet événement puisque Jérémy ne reviendra jamais. Je tente simplement d’honorer sa mémoire en croquant dans la vie pleinement. Je profite de la vie et de chaque instant et de la chance que j’ai d’être auprès de mes deux merveilleux enfants. Je savoure l’héritage qu’il m’a laissé», a-t-elle commenté.