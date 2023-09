Ne touchez pas à la voie Camillien-Houde

La guerre à l’automobile est la mission ultime de Valérie Plante. À tout prix. N’importe comment. N’importe où. Rien ne lui procure une plus grande satisfaction personnelle et politique.

Pour la mairesse de Montréal et son parti, pas question d’encourager intelligemment la diminution de l’usage de la voiture. Pas question parce qu’il s’agit bel et bien d’idéologie, de doctrine, de dogme. Il faut donc punir.

Petite précision : avant qu’on ne m’accuse de vouloir défendre mon « gros char », le fait est que je ne conduis pas d’auto. En urbaine pure et dure, je n’ai même jamais appris à conduire. Merci. Prochain appel.

Dans sa croisade, la mairesse Plante persiste maintenant dans son intention d’interdire aux automobilistes la voie Camillien-Houde du mont Royal.

En 2019, suite à une vaste consultation citoyenne menée par L'Office de consultation publique de Montréal, son projet avait pourtant été rejeté par une majorité claire de participants.

Qu’à cela ne tienne. Au diable la volonté citoyenne. Valérie Plante annonce qu’elle mènera quand même son projet jusqu’à sa réalisation en 2027 au coût rondelet de 90 M$.

Dans toute sa splendeur désespérante, le dogmatisme, c’est ça. Ses arguments de vente sont à l’avenant. Elle pousse même l’enveloppe jusqu’à dire que son projet aidera au verdissement du mont Royal. Comme s’il manquait d’arbres et de plantes sur la montagne...

Un liant, pas un transit

Mme Plante voit surtout d’un mauvais œil la majeure partie des 10 000 automobilistes qui, chaque jour, « transitent », comme elle le dit, par la voie Camillien-Houde.

Or, le mont Royal n’est pas qu’un parc. C’est un mont. Ce mont, il relie l’est et l’ouest de Montréal. En cela, Camillien-Houde n’est pas un vulgaire transit. C’est un liant physique essentiel entre les Montréalais eux-mêmes.

Pour de nombreux Montréalais et visiteurs, qu’ils y passent la journée ou qu’ils soient de passage, la voiture – et non pas la marche en hauteur ou le cyclisme d’élite fantasmés par la mairesse –, est ce qui leur donne accès aux beautés apaisantes du mont Royal. Ce qui inclut des milliers de citoyens à mobilité réduite.

Le projet de la mairesse ferait aussi que tous ces automobilistes iraient s’agglutiner sur les rues et boulevards déjà congestionnés entourant la montagne. La promesse d’un cauchemar à temps plein.

Citoyens de seconde zone

Et que dire de l’accès aux cimetières ? Ce sera bonjour les embouteillages sur le chemin Remembrance et adieu à sa beauté et sa tranquillité. Les morts ne votent pas, c’est sûr, mais leurs familles, oui.

Rien toutefois ne trahit autant l’illumination doctrinaire d’un tel projet qu’un texte de François William Croteau, ex-maire de Rosemont–La Petite-Patrie.

Dans La Presse, il écrivait ceci : « Imaginons déjà cette boucle piétonne et cyclable à travers cet espace vert unique. C’est un acte symbolique de rendre le parc à ses véritables habitants : les humains. Je dis bravo ! »

Doit-on alors comprendre que les automobilistes ne seraient pas des « humains » comme les autres ? Bravo pour cette catégorisation pour le moins arbitraire du genre humain.

Relégués au statut de citoyens de seconde zone, ils ne seraient même plus « dignes » d’avoir accès au plus précieux joyau vert de la ville. Du moins, s’ils ne sont pas aussi des marcheurs aguerris ou des cyclistes de pointe.

Pendant ce temps, la ville croule sous une double crise endémique de logement et d’itinérance. Pas mal plus compliqué à gérer que de guerroyer contre les automobilistes jusque sur le mont Royal.