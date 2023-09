L’événement On bouge pour la Fondation St-Hubert et la Fondation Autiste & majeur a permis de récolter la somme de 83 350 $. Charles Lafortune, Sophie Prégent et Laurent Saucier, tous engagés dans la Fondation Autiste & majeur ainsi que Richard Scofield, président du Groupe St-Hubert et de la Fondation St-Hubert étaient présents.

Photos fournies par Paul Ducharme

Charles Lafortune (vice-président de la Fondation Autiste & majeur), et Sophie Prégent (présidente de la Fondation Autiste & majeur) sont en compagnie de Mélissa Anne Grenier (conseillère, Fondation St-Hubert), Michaël Huot (chef de projet, Initiative en emploi inclusif – Groupe St-Hubert à À pas de géant), Josée Vaillancourt (directrice générale, Fondation St-Hubert et directrice des communications du Groupe St-Hubert), et Richard Scofield (président du Groupe St-Hubert et de la Fondation St-Hubert).

Les gens ont bougé pendant quatre heures consécutives, que ce soit en marchant, en courant, à vélo, ou en patins à roues alignées. Charles Lafortune, vice-président de la Fondation Autiste & majeur, est en compagnie de Laurent Saucier, qui a participé aux séries Autiste, maintenant majeur et Autiste, amour et amitié.

Sur la photo, on voit Michaël Huot (chef de projet, Initiative en emploi inclusif – Groupe St-Hubert à À pas de géant), Tania D’Alesio (directrice générale, École À pas de géant), Charles Lafortune et Sophie Prégent (présidente de la Fondation Autiste & majeur).

L’ancien entraîneur du Canadien, Michel Therrien, après avoir réussi un trou d’un coup au Mirage, a vécu l’accomplissement d’un trou d’un coup par un de ses partenaires au Club de golf Cabopino Marbella Espagne. Sur la photo, on voit Michel Therrien, Mario Desjardins, Michel Rheault, tenant la balle de son exploit, et Guy Boisclair.

Caroline Jarry a été honorée par les gens de l’Association de hockey mineur Laval Nord et par le ministre délégué Christopher Skeete pour ses 23 années de services et bénévolats au sein de l’Association de hockey mineur Laval Nord.

La formation des Nationals de Laval Nord a participé aux Championnats provinciaux niveau 15UA qui avaient lieu à Longueuil.

Plus de 220 participants, dont les personnes qu’on voit sur la photo, ont participé à la Course de bateaux dragons, tenue sur le Canal-de-Lachine à Verdun, au profit de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher. Les 13 équipes ont amassé plus de 117 000 $.

Les Cardinals de Deux-Montagnes ont remporté le Championnat régional des Laurentides dans la catégorie 15U A. Les protégés de l’entraîneur-chef Robert Charlebois ont représenté les Laurentides lors des Championnats provinciaux de Baseball Québec.