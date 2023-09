Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 27 septembre qui valent le détour.

Soccer : Dynamo de Houston c. Inter Miami CF

L’issue de cette finale de la Coupe des États-Unis pourrait dépendre d’un seul homme : Lionel Messi. La vedette de Miami s’est blessée aux ischiojambiers durant un match face au Toronto FC et sa présence à cet important duel est tout sauf assurée. L’Argentin n’a pris part qu’à un match de cette compétition jusqu’à présent, ce qui prouve que les «Herons» ont ce qu’il faut pour l’emporter. Néanmoins, la troupe de Tata Martino n’est pas la même sans Messi. Elle a perdu 5 à 2 contre l’Atlanta United et s’est contentée d’un match nul de 1 à 1 face à l’Orlando City SC. Si l’attaquant manque à l’appel, il sera difficile pour Miami de soulever un deuxième trophée cette saison.

Prédiction : Victoire du Dynamo de Houston – 3,25

Rugby : Uruguay c. Namibie

La Namibie connaît une Coupe du monde pénible. En trois matchs, l’attaque n’a fourni que 11 points et la défensive est pour le moins poreuse. Jusqu’à maintenant, le pays africain a subi des défaites de 52 à 8 contre l’Italie, de 71 à 3 face à la Nouvelle-Zélande et de 96 à 0 aux mains des Français. Ça va un peu mieux pour l’Uruguay, qui a tout de même perdu ses deux duels de la phase de groupes et qui montre un différentiel de -36. En préparation pour le Mondial au mois d’août, il avait battu la Namibie 26 à 18. La logique devrait être respectée, mais il ne faut pas s’attendre à un match qui dépassera les 50 points au total.

Prédiction : Gagnant et Total de points plus/moins 51,5 – Uruguay et Moins de – 1,87

Tennis : Vasek Pospisil c. Brandon Holt

Le Canadien Vasek Pospisil sera en action dans le cadre du premier tour du tournoi Challenger de Charleston, aux États-Unis. La troisième tête de série de cet événement a rendez-vous avec l’Américain Brandon Holt. Pospisil n’est plus le joueur de tennis qu’il a déjà été, mais le vétéran de 33 ans connaît passablement de succès à ce niveau inférieur du tennis professionnel. Sa vaste expérience devrait lui permettre de vaincre son jeune adversaire. Par ailleurs, Holt peine à amasser les victoires depuis le début de la présente campagne.

Prédiction : Victoire de Vasek Pospisil – 1,64