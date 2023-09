[PHOTOS] Accident spectaculaire: une voiture défonce un logement dans Beauport

Un homme et un enfant l’ont échappé belle mardi soir alors qu’une voiture a défoncé la façade de leur logement, à Québec.

Les services d’urgence ont été alertés vers 18 h 30 pour une voiture complètement encastrée dans un immeuble de la rue Poncelet, dans l’arrondissement Beauport. Par chance, personne n'a été écrasé par le véhicule.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Selon la police, une fausse manœuvre serait à l’origine de l’accident. La conductrice âgée d’environ 40 ans et un passager à bord n’ont pas été blessés. L’alcool ou la drogue ne serait pas en cause non plus et la thèse criminelle a été écartée. L’inexpérience pourrait être en partie responsable de la violente collision.

À l’intérieur de l’appartement endommagé, un adulte et un enfant ont probablement eu la peur de leur vie, mais le duo n’a pas subi de blessure outre le choc.

Quelques personnes ont toutefois été relocalisées temporairement puisque l’intervention d’un ingénieur en structure sera nécessaire pour évaluer l’état du bâtiment.

