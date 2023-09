Quand Guy A. dort au gaz

Quand j’ai su que Mara Joly, la réalisatrice qui a mis le feu aux poudres en disant qu’elle détestait les Blancs, serait invitée à Tout le monde en parle, je me suis dit : « Ça va brasser ! Attache ta tuque avec de la broche ! »

Après tout, c’est pas tous les jours que quelqu’un tient des propos aussi décomplexés de mépris envers la couleur de peau.

Mais quand Guy A. Lepage a reçu la réalisatrice dont je vous ai parlé la semaine dernière, il lui a déroulé le tapis rouge, sans faire de vagues. Hé que la vie est belle quand on fait partie de « la bonne gang » !

Écoutez l'entrevue avec Murielle Chatelier, citoyenne engagée dans l’Association des Québécois unis contre le racialisme à l’émission de Sophie Durocher via QUB radio :

LE TEMPS BÉNI DU MÉPRIS

Vous avez été nombreux à m’écrire pour me dire que vous aviez été choqués par les propos de Mara Joly à l’émission de Rebecca Makonnen. C’est pas tous les jours que quelqu’un fait un amalgame aussi honteux en mettant tous les Blancs dans le même panier.

La scénariste, réalisatrice et coproductrice de la nouvelle série de Noovo Après le déluge avait déclaré : « Oui, je détestais les Blancs. Mais tsé j’veux dire, je ne pense pas que tu peux aimer les Blancs quand tu habites en Afrique, et je pense que tu ne peux pas aimer les Blancs quand tu es Afro en France. [...]. Tu peux là, tu peux. Mais c’est tellement violent, tu sais. Je veux dire, c’est trash en cr***, là. À un moment donné, tu es tannée puis tu es juste comme : “Not a safe space, bye !” » C’est cet extrait que Guy A. a fait jouer dimanche soir. Puis il lui a demandé, tout gentiment, tout doucement : « As-tu des choses à nuancer ou à expliquer ? »

PHOTO COURTOISIE

Mara Joly a répondu pour sa défense 1- Qu’elle n’était pas habituée de donner des entrevues : « Je suis nouvelle, j’apprends plein de choses par rapport au truc » 2- Qu’elle avait été déstabilisée par la question de l’animatrice 3- Qu’elle parlait de la perspective d’un enfant dans les années 90 : « Ce n’est pas ce que je pense aujourd’hui, ce n’est pas d’actualité. » Comment a réagi notre Guy A. national ? « En tout cas, je veux juste te dire une chose, ta série est vraiment excellente, c’est de l’excellente télévision, je te félicite. » Pas de sous-question ? Pas de relance ? Rien n’était écrit sur ses cartons ? Aucune des personnes qui lui parlent dans ses oreillettes ne lui a soufflé de « question qui tue » ? Si un réalisateur blanc de plus de 50 ans avait tenu des propos semblables sur les Autochtones, pensez-vous que Guy A. aurait accepté son excuse de « j’ai été décontenancé par la question » ? Pensez-vous qu’il l’aurait laissé dire qu’il était raciste quand il était jeune mais que maintenant « ça n’était plus d’actualité » ? Si ton émission s’appelle Tout le monde en parle et que tu invites des gens dont « tout le monde parle » pour leur parler de la controverse dont « tout le monde parle », me semble que le minimum syndical exige que tu « parles » un peu de la controverse en question. Me semble que tu ne passes pas rapidement à un autre appel.

TOUT LE MONDE SE TAIT

Dans le Merveilleux univers de la pensée circulaire et de la bienveillance, le racisme antiblanc est balayé sous le tapis. C’est ça l’idée qu’on se fait des débats à Radio-Canada : que des personnes qui pensent pareil.