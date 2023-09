Refus d’une transaction: Torey Krug s’explique

Le défenseur des Blues de St. Louis Torey Krug a brièvement donné la raison pour laquelle il a refusé d’être échangé aux Flyers de Philadelphie.

Cet été, le directeur général Doug Armstrong a concocté un échange qui aurait fait passer le vétéran 32 ans et son salaire annuel de 6,5 millions $ à l’équipe de la Pennsylvanie. Le hockeyeur a cependant refusé de lever sa clause de non-mouvement et la transaction a avorté.

Les Blues et les Flyers ont tout de même continué de négocier et l’attaquant Kevin Hayes a fait ses valises pour St. Louis en retour d’un choix de sixième ronde au repêchage de 2024.

«J’ai choisi de demeurer ici. Je veux faire partie de ce vestiaire, j’adore jouer pour cette ville et porter le "Bluenote"», a dit Krug mardi, lui dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale.

«Ça me rend fébrile. Tu n’aimes évidemment pas entendre des choses de la sorte. J’ai des enfants, une famille, beaucoup de choses auxquelles penser. Mais au bout du compte, comme je l’ai dit, je veux jouer ici et porter [le chandail des Blues]. Nous avons un bon groupe dans le vestiaire et nous avons un bon pressentiment pour cette année. Je pense que nous pouvons rapidement renverser la vapeur.»

Le nouveau capitaine des Blues, Brayden Schenn, a été un peu plus vocal à ce sujet.

«Il ne voulait pas être échangé dans une équipe où il avait l’impression d’avoir moins de chances de gagner, disons-le comme ça. Philadelphie est en phase de reconstruction, et nous pensons pouvoir être compétitifs ici. Nous avons de bons éléments dans ce vestiaire et il veut en faire partie. [...] Honnêtement, nous sommes chanceux de l’avoir. Il est l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue en avantage numérique», a-t-il dit.

Krug s’est joint aux Blues comme joueur autonome en octobre 2020. Il a paraphé un contrat de sept ans d’une valeur totale de 45,5 millions $. L’an dernier, il a amassé sept buts et 25 mentions d’aide pour 32 points en 63 parties.