Riches et célèbres: des divorces plus payants que le gros lot

Bien qu’en principe on ne se marie pas pour l’argent, ces sommes perçues à la suite de règlements de divorces donneront peut-être des idées à certains.

La saison des divorces bat présentement son plein dans la sphère du vedettariat. Les récentes ruptures des couples formés par Joe Jonas et Sophie Turner, Hugh Jackman et Deborra-Lee Furness, Kevin Costner et Christine Baumgartner, entre autres, ont inspiré ce décompte des séparations les plus coûteuses, ou lucratives, selon les perspectives.

Jeff Bezos et ses milliards

AFP

Mackenzie Scott, l’ex-femme de Jeff Bezos et autrice décorée, est devenue la troisième femme la plus riche du monde au moment où le règlement de son divorce a été officialisé, en 2019.

Le fondateur d’Amazon a dû céder près de 20 millions d’actions Amazon à son ex-femme, ce qui représentait à l’époque plus de 51 milliards de dollars.

La femme s’est remariée en 2021 à un professeur de chimie en poste à l’école de ses enfants ; leur divorce a été annoncé au début de la présente année.

Kim Kardashian et Kanye West

AFP

Le divorce du rappeur Kanye West et de son ex-femme Kim Kardashian aura été payant pour cette dernière. Depuis que la séparation a été complétée en 2022, ce sont plus de 265 000 $ que Ye doit verser mensuellement à Kim K en pension alimentaire, pour les quatre enfants que le couple a mis au monde.

Madame a également hérité de six propriétés dans l’état de la Californie, ainsi que de trois maisons dans l’Idaho.

Lourd et coûteux pour Paul McCartney

REUTERS/Mike Segar

Le divorce entre Heather Mills et Paul McCartney, en 2006, devait initialement se régler amicalement et sans l’intervention des tribunaux; deux ans plus tard, c’est finalement un juge qui a dû trancher dans ce litige qui n’avait plus rien d’amical.

L’ex-femme de l’ancien membre des Beatles a en fin de compte quitté la salle de cour plus riche de 67 M$, en plus de recevoir quelques millions supplémentaires pour faire l’acquisition d’une maison à Londres.

À la suite du dénouement de cette saga, McCartney avait qualifié son mariage avec Mills de « son plus grand regret de la décennie ».

Le premier divorce de Kevin Costner

AFP

La première union du célèbre acteur Kevin Costner avec Cindy Silva s’est dissoute de façon moins protocolaire que son plus récent mariage avec Christine Baumgartner, qui s’est réglé devant les tribunaux, mais il n’en demeure pas moins qu’il a dû verser la coquette somme de 107 M$ à sa première ex-femme, en 1994.

Dr. Dre et Nicole Young

Dr. Dre, qui était jadis dans la course pour devenir le premier milliardaire issu de la culture hip-hop, a officialisé son divorce avec Nicole Young en 2021, après 24 ans de vie commune.

Lors des audiences qui se tenaient dans le but d’en arriver à une entente, l’ex-femme du producteur et co-fondateur du groupe NWA avait mis en lumière les épisodes de violence que ce dernier lui a fait vivre pendant leur relation. En 2015, Dre s’était publiquement excusé pour des gestes violents qu’il avait posés à l’endroit de la chanteuse Michel’le et de la journaliste Dee Barnes dans les années 1990, mais n’a pas reconnu les faits avancés par Nicole Young devant les tribunaux en 2021.

La femme a finalement reçu un montant de près de 135 M$ de la part de Dr. Dre, qui avait une richesse estimée à 1,1 G$ à ce moment.