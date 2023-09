Plus de la moitié des chirurgies reportées cet été à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Plus de la moitié des chirurgies qui devaient être pratiquées à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont cet été ont été reportées.

• À lire aussi: Transportée à l’hôpital en limousine faute d’ambulance à la suite d’un malaise: Béatrice Picard va mieux

• À lire aussi: Blocs opératoires: les trois quarts sont sous-utilisés malgré les longues listes d’attente

• À lire aussi: Une «bombe à retardement»: 2298 aînés hospitalisés pour rien en attendant un transfert

Selon les chiffres donnés à TVANouvelles par le centre hospitalier, 545 opérations ont été effectuées à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, alors que 580 patients ont été victimes de retards.

Ces délais sont attribués au manque de personnel, alors que sur les dix salles d’opération, seulement huit étaient utilisables.

«L’infection s’est vraiment propagée»

Au mois de juillet, Line Perron a été forcée de passer une semaine aux soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont après avoir été retrouvée inanimée dans son lit par son conjoint, Yvan Valois.

Avant d’être opérée pour un problème rénal, Mme Perron a passé 4 jours à jeun en attente de recevoir sa chirurgie.

TVA Nouvelles | Line Perron

«Ses reins ne fonctionnaient plus, témoigne M. Valois, alors à ce moment-là l’infection s’est vraiment propagée, installée.»

«Disons que ça fait peur pour les gens qui vieillissent, ajoute Mme Perron, qu’est-ce que ça va être quand on va être vieux et moins autonome? Ça fait un petit peu peur.»

Une situation qui n’est pas unique

Catherine Roy, la fille de Michel Roy – un homme de 80 ans qui s’est fracturé la hanche en août dernier – raconte en entrevue sur les ondes de LCN que son père a passé cinq jours «à jeun» à l’urgence de l’Hôpital général de Montréal.

TVA Nouvelles | Catherine Roy et Michel Roy

«Tous les jours, on lui disait "on va vous opérer", mais à chaque fois on le faisait attendre jusqu’à six ou huit heures le soir, et là on lui disait "on n’a pas de place, on va le faire demain peut-être"», explique Mme Roy aux côtés de son père devant le centre de réadaptation.

M. Roy ajoute qu’«[ils] étaient une vingtaine de personnes dans la même situation à l’urgence qui attendaient».

Écoutez l'entrevue avec Nader Sadeghi à l’émission de Mario Dumont via QUB radio :

Ces files d’attentes pour des chirurgies créent des congestions aux départements d’urgence dans les hôpitaux du Québec puisque ces patients doivent occupés un lit jusqu’à temps de recevoir leur opération.

Questionné hier lors d’une conférence de presse sur le nombre de patients hospitalisés qui attendent pour une opération chirurgicale, le ministre de la Santé, Christian Dubé, n’a pas été en mesure de donner les chiffres.